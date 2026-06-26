Detienen a sospechoso por secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Autoridades de Veracruz detuvieron a un hombre presuntamente vinculado con el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida desde el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

El detenido fue identificado como José del Carmen “N”, quien fue localizado en Moloacán y trasladado a la Unidad Integral de Justicia de Coatzacoalcos, donde permanece a la espera de ser presentado ante la autoridad correspondiente.

La comunicadora, directora de la plataforma Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad dentro de su domicilio, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales en los que se observa la irrupción de hombres armados.

¿Quién es Roxana Berenice Guzmán Ramírez?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es periodista veracruzana y responsable de Pulso Informativo del Sureste, un medio digital enfocado en la cobertura local.

De acuerdo con los primeros reportes, la comunicadora fue secuestrada en su casa en Nanchital, Veracruz, cuando varios hombres armados ingresaron al inmueble y amagaron a familiares que se encontraban en el lugar.

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Desde entonces, autoridades mantienen activa su búsqueda.

Detienen a José del Carmen “N” en Moloacán

La detención de José del Carmen “N” representa un nuevo avance en la investigación del caso.

Previamente, cuatro personas habían sido detenidas el sábado 6 de junio; sin embargo, tres de ellas fueron liberadas días después.

En el inmueble donde fue capturado José del Carmen “N” también se localizaron restos de una mujer, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado si corresponden a la periodista desaparecida.

Detienen a un presunto implicado en la desaparición de periodista Roxana Guzmán en Nanchital#Veracruz #alderechoyalreveshttps://t.co/bm9mLWI5Wn pic.twitter.com/zKUqSpkDTY — Mar Morales (@mar_morales_) June 26, 2026

Autoridades buscan a más involucrados

Las investigaciones continúan debido a que, según el video del secuestro, participaron varias personas en la privación de la libertad de Roxana Guzmán.

Las autoridades deberán confirmar la identidad de los restos encontrados y determinar la posible participación del detenido en el caso.

Mientras tanto, familiares, colegas y organizaciones mantienen la exigencia de localizar a la periodista y esclarecer los hechos.

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