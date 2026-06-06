Marcha LGBT+ 2026 en Mérida: Horario, recorrido, invitados y cierre de calles hoy 6 de junio

La ciudad de Mérida volverá a llenarse de colores este mes con la celebración de la Marcha de la Diversidad Sexual 2026, uno de los eventos más importantes del Mes del Orgullo LGBT+ en Yucatán.

El comité organizador confirmó que la movilización se realizará este sábado 6 de junio, reuniendo a cientos de personas que buscan promover la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la visibilidad de la comunidad LGBT+.

¿Cuándo y a qué hora será la Marcha LGBT+ 2026 en Mérida?

La Marcha de la Diversidad Sexual 2026 en Mérida está programada para el sábado 6 de junio a las 16:00 horas. En esta edición, el evento tendrá como lema: "Libres de Ser, Orgullosxs de Avanzar".

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Los organizadores esperan una amplia participación de ciudadanos, colectivos, activistas y aliados de la diversidad sexual, como ha ocurrido en años anteriores.

Ruta de la Marcha de la Diversidad Sexual 2026 y calles cerradas

De acuerdo con la información difundida por el comité organizador, el recorrido iniciará en el Monumento a la Patria, uno de los puntos emblemáticos de Mérida. La ruta contempla avanzar por:

Paseo de Montejo

Calle 58

Plaza Grande de Mérida

El contingente concluirá en el centro histórico de la capital yucateca, donde se prevé la realización de actividades artísticas y culturales para los asistentes.

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Invitados a la Marcha LGBT en Mérida

El comité de la Marcha de la Diversidad en Mérida dio a conocer la lista de invitados a las actividades que se tendrán en la Plaza Grande al concluir el recorrido, principalmente conformado por artistas locales: