¿Gerard Piqué y Clara Chía se van a casar en 2027?

Después de varios años de relación, Gerard Piqué y Clara Chía Martí, parece que están dispuestos a dar el siguiente paso y llegar al altar. Y es que, recordemos que la pareja comenzó en medio de la polémica, pero han logrado superarlo.

Por medio del periodista Javier Ceriani, se comentó que Mandy Fridmann, quien también pertenece a los medios de espectáculo, aseguró que la pareja estaría pensando en boda próximamente.

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¿Gerard Piqué y Clara Chía se van a casar?

De acuerdo con la información que se tiene, la pareja ha comenzado a planear su futuro familiar y legal, pues además de la posibilidad de llegar al altar, también fueron a una clínica para poder planear una futura paternidad.

"Están durando y van un paso más allá. Te puedo confirmar de manera extraoficial que Clara Chía y el exfutbolista Gerard Piqué, en estos días, en una clínica de Barcelona, una clínica de fertilidad porque habrían congelado embriones fecundados porque no quieren empezar por el embarazo, como empezó con Shakira"

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Además, la posibilidad de una boda también cada vez se encuentra más cerca

"Estaríamos preparando para el 2027 la boda, una boda entre ellos dos", comentó el periodista de espectáculos.

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