Intentó ganar el paso y provoca percance automovilístico en la avenida 10 de Julio de Ciudad del Carmen

Un ligero percance vial entre dos vehículos particulares se registró durante la mañana de este viernes en calles de la colonia Benito Juárez, dejando como saldo daños materiales de consideración regular y afectaciones momentáneas a la circulación, sin que se reportaran personas lesionadas.

Noticia Destacada Choque entre dos vehículos deja daños materiales y tráfico lento en Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida 10 de Julio con la calle 17 D, donde, de acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de un automóvil Chevrolet Cavalier, color azul, con placas de circulación DHX 499 C del estado de Campeche, presuntamente intentó ganarle el paso a un Chevrolet Spark, color verde, con matrícula DJJ 097 C, también del estado.

Ambos vehículos circulaban en la misma dirección cuando, debido a la maniobra realizada por el conductor del Cavalier, la parte frontal de esta unidad impactó la defensa trasera del Spark, ocasionando daños en la carrocería y afectaciones en la pintura de ambos automóviles.

A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas; sin embargo, las unidades quedaron obstruyendo parcialmente uno de los carriles, lo que provocó congestionamiento vial durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Al sitio arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras de ambos conductores, quienes iniciaron las negociaciones para llegar a un acuerdo favorable sobre el pago de los daños. Asimismo, solicitaron a los involucrados mover las unidades hacia un costado de la vialidad con el fin de liberar el flujo vehicular antes de la llegada de los peritos de Tránsito y Vialidad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con paciencia y respetar la distancia de seguridad entre vehículos para evitar este tipo de incidentes, especialmente en zonas de alta circulación.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH