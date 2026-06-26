Despliegan operativo de búsqueda de personas desaparecidas en Chunhuhub

Con la participación del colectivo Buscando por Amor, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas en Quintana Roo, y el apoyo de fuerzas policiales y castrenses, dio inicio de un Operativo de Búsqueda en las inmediaciones de la comunidad de Chunhuhub, hasta el momento no se ha dado a conocer los posibles resultados.

De acuerdo a información que se pudo indagar de manera oficial se supo que a temprana hora, miembros del colectivo Buscando por Amor, se dieron cita en las nuevas instalaciones de la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas del Estado de Quintana Roo en Felipe Carrillo Puerto, ubicado en la calle 67 entre las calles 56 y 58 de la colonia Cecilio Chí, mismo donde estuvieron presente elementos de la Policía de Investigación, Policía Municipal, estatal, Secretaria de Marina y de la Guardia Nacional.

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Luego de coordinar acciones las autoridades policiales y de investigación así de las fuerzas federales, abandonaron la ciudad con rumbo a la carretera a Mérida, todo parece indicar que el punto a ser revisando son las inmediaciones de la comunidad de Chunhuhub, ante la sospecha que por la zona haya algún sitio donde se encuentran posibles cuerpos humanos.

Aunque hasta el momento no se ha informado de algún posible resultado de estas acciones, mismo donde también se sumaron personal de la peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarían de procesar el sitio en caso de localizar posibles indicios de alguna fosa clandestina.