Detienen a cuatro policías en Veracruz por caso de la periodista Roxana Guzmán

Cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, entre ellos un comandante, fueron detenidos por su presunta relación con el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, de acuerdo con reportes de medios locales.

El Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste confirmó la detención de los elementos mediante un comunicado, aunque no precisó los motivos de los arrestos debido a que las investigaciones permanecen bajo reserva.

Las capturas ocurrieron horas después de que autoridades informaran la detención de José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, identificado como presunto responsable del secuestro de la comunicadora.

Investigan posible relación de policías con célula delictiva

De manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a la posible participación o colaboración de los policías municipales con una célula delictiva presuntamente encabezada por “Delta 7”.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por lo que las autoridades ministeriales deberán determinar si los elementos tuvieron alguna responsabilidad en los hechos.

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Los cuatro policías fueron desarmados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Versiones no confirmadas señalan asesinato de Roxana Guzmán

El caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez ha generado preocupación entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Aunque versiones periodísticas no confirmadas señalan que la comunicadora habría sido asesinada, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su muerte por parte de la Fiscalía de Veracruz.

Por ello, familiares, colegas y colectivos mantienen la exigencia de información clara, así como el esclarecimiento total del secuestro.

Gremio periodístico exige justicia

Roxana Guzmán fue reportada como desaparecida tras ser privada de la libertad, hecho que provocó una fuerte demanda de justicia en Veracruz.

Organizaciones y periodistas han pedido que se investigue a todos los posibles responsables, incluidos servidores públicos que pudieran estar relacionados con el caso.

Las autoridades deberán definir en las próximas horas la situación jurídica de los policías detenidos y avanzar en la investigación para esclarecer qué ocurrió con la periodista veracruzana.

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