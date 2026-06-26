Habilitan centro de acopio en Cancún para ayuda comunitaria a Venezuela tras terremotos

Ciudadanos mexicanos y paisanos venezolanos se han volcado a apoyar a Venezuela tras los devastadores terremotos qué azotaron esta nación sudamericana.

Hasta el momento, de acuerdo con la señora Ejeythel Miranda se busca recaudar todos los donativos posibles para enviar a su nación y se han recolectado medicamentos, insumos médicos básicos, utensilios de higiene básicos, linternas, veladoras y encendedores. También se busca reunir apoyo para un grupo de 25 rescatistas especializados en este tipo de escenarios como un sismo.

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"Estamos muy agradecidos por la solidaridad y el apoyo de los hermanos mexicanos y de nuestros paisanos. Estamos viviendo un escenario catastrófico nunca antes visto, y toda la ayuda es bienvenida para nuestro pueblo".

El centro de recolecta se encuentra ubicado en la calle Pecari de la Sm. 20 de Cancún, entrando desde la av. Tulum.

El resto de insumos y apoyos como alimentos y ropa serán destinados a otras organizaciones que puedan trasladar el apoyo en mayores cantidades y menor tiempo.

La mercancía como alimentos enlatados y sellado no perecederos, agua embotellada, medicinas, insumos de higiene y limpieza, pastillas potabilizadoras, ropa de todas las tallas, así como equipo para el apoyo de 25 rescatistas como linternas, baterías, linternas de casco, guantes de uso rudo y equipamiento, se busca que se puedan enviarse hasta plantas de energía portátiles. Esto con el fin de alimentar los equipos e instrumentos de rescate para este grupo de especialistas.

Este es el centro de acopio en Cancún; enviarán ayuda a Venezuela / Video: Erick Romero | Por Esto°

"La costa en el estado de La Guaira fue la región más castigada, y es urgente que la ayuda llegue a nuestros nacionales", mencionó la señora Ejeythel.

Ciudadanos mexicanos en Cancún hicieron énfasis en la empatía al pueblo venezolano debido a escenarios similares vividos años atrás, como el sismo de 1985 en Ciudad de México.

"Sobreviví al mismo del 85, entiendo perfectamente el duro escenario qué están sufriendo los hermanos venezolanos y es por eso que vine a apoyar con estos insumos", dijo el señor Issac.

Es muy duro lo que está pasando el pueblo venezolano. En México hemos tenido experiencias similares y son devastadoras. Esperemos que estos apoyos lleguen a las manos de los hermanos venezolanos y que Dios los cuide y proteja. Sean fuertes, la ayuda va en camino", exclamó Lizbeth quién apoyó con alcohol en gel, medicinas y equipamiento.

Por su parte, la organización CISVAC organización civil de nacionales venezolanos en Quintana Roo y sociedad civil en general menciona que se están gestionando una amplia cobertura de apoyos que involucran a la misma sociedad civil, cualquier ciudadano que busque apoyar en esta situación, y también se convocan a empresas privadas, universidades, instituciones, y cualquier otra organización que busque dar un apoyo.

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Su directora Marilyn Torres menciona que existen complejidades para poder trasladar estos apoyos ya que los aeropuertos en Venezuela están inoperantes, y se buscan opciones como las marítimas.

"En el centro de acopio humanitario de Cisvac estamos abiertos a que todas las personas que gusten hacer un donativo de apoyo para Venezuela es bienvenido. Toda la ayuda es más que agradecida y necesaria"

Cabe recordar que toda la mercancía y apoyo donativo debe estar en impecables condiciones para que las donaciones puedan ser admitidas, cumpliendo con criterios de calidad e higiene.