Estados Unidos ataca objetivos en Irán tras agresión a buque comercial en Ormuz

Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos en Irán este 26 de junio, en respuesta a una agresión contra un buque comercial que transitaba por el Estrecho de Ormuz, informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

De acuerdo con el reporte difundido por CENTCOM en su cuenta de X, aeronaves estadounidenses atacaron sitios de almacenamiento de misiles y drones, así como instalaciones de radar costero en territorio iraní.

La acción militar fue presentada por Washington como una respuesta directa al ataque ocurrido el 25 de junio contra el buque de carga M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, que navegaba por la costa de Omán mientras salía del Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos acusa a Irán de violar el alto el fuego

El Comando Central señaló que el buque comercial fue alcanzado por un dron de ataque unidireccional presuntamente lanzado por fuerzas iraníes.

CENTCOM calificó la agresión como injustificada y aseguró que representa una violación clara al alto el fuego vigente con Irán.

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Además, advirtió que este tipo de acciones pone en riesgo la libertad de navegación en uno de los corredores comerciales más importantes del mundo.

Ormuz, punto clave para el comercio internacional

El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica para el transporte marítimo y energético global, por lo que cualquier ataque en la zona puede elevar la tensión regional y afectar el flujo comercial.

Estados Unidos aseguró que sus fuerzas mantienen tareas de coordinación y apoyo para garantizar el paso seguro de embarcaciones comerciales por el estrecho.

CENTCOM afirma que seguirá vigilante

El mando militar estadounidense indicó que sus fuerzas permanecerán desplegadas y en alerta para garantizar el cumplimiento del acuerdo con Irán.

La ofensiva ocurre en un momento de alta tensión en Medio Oriente y vuelve a colocar al Estrecho de Ormuz como uno de los puntos más sensibles para la seguridad internacional.

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