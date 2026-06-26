“Cartografía de la Memoria” documenta experiencias ciudadanas ante el crecimiento de Mérida

La ciudad entendida desde el arte y la experiencia personal dio origen a Cartografía de la Memoria, un proyecto interdisciplinario impulsado por los artistas Emma Kuyoc Altamira y Fernando Sierra en el Centro Cultural Lorca en Mérida.

Más de 20 personas participaron en la instalación artística, cuyo propósito fue generar una reflexión sobre lo que implica habitar una ciudad en plena transformación como lo es Mérida, marcada por sus barreras sociales, artificiales y físicas, así como generar un espacio de creación y expresión personal en colectivo.

La obra consistió en la intervención libre de dos mapas de la capital yucateca a lo largo de una hora. A través de dibujos, anotaciones, escritos, símbolos y expresiones gráficas, los asistentes plasmaron recuerdos, experiencias personales y percepciones sobre distintos puntos de la ciudad, construyendo una visión colectiva del territorio desde la memoria y la vivencia cotidiana.

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Al concluir la intervención artística, se abrió un espacio de diálogo en el que los participantes compartieron sus reflexiones sobre las representaciones plasmadas en las cartografías. Entre los temas que surgieron destacaron la gentrificación, el crecimiento urbano acelerado, la falta de opciones de movilidad digna, la pérdida de espacios comunitarios y la necesidad de recuperar áreas públicas para el encuentro ciudadano.

De acuerdo con datos de la UNAM, la capital yucateca y sus zonas conurbadas enfrenta un proceso de metropolización, es decir, de expansión que termina absorbiendo otros municipios y, al mismo tiempo, de crecimiento disperso y concentrado por los desarrollos residenciales, los parques industriales y los centros comerciales.

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En este contexto, Cartografía de la Memoria busca abrir espacios de reflexión colectiva sobre la ciudad, permitiendo que las personas expresen cómo perciben estos cambios y de qué manera impactan en su vida diaria.

La obra forma parte de las 10 propuestas seleccionadas en la convocatoria Ocupa Lorca II, iniciativa promovida por el Centro Cultural Lorca y financiada por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura.

La instalación permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de junio en el Centro Cultural Lorca, ubicado en la colonia Gran San Pedro Cholul. Los artistas informaron que las personas interesadas aún podrán participar en la construcción de la obra, ya que se dejaron instrucciones para continuar interviniendo los mapas y ampliar así esta cartografía de la memoria.