Muere famosa conductora de televisión el mismo día de su cumpleaños

La industria del entretenimiento se encuentra de luto, pues se dio a conocer el fallecimiento de una conductora que cautivó al público con su talento y carisma. Se trata de la chef, Sandra Díaz del Valle, la cual formó parte del matutino de ‘Venga La Alegría’, la noticia fue confirmada por TV Azteca Honduras.

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Muera la conductora Sandra Díaz del Valle

Lo sorprendente de esta situación, es que la famosa perdió la vida el mismo día que celebró su cumpleaños 46. Por medio de las redes sociales de la televisora, se compartió un emotivo mensaje en donde se informó sobre su fallecimiento.

Fue el día miércoles 10 junio, cuando se compartió la triste noticia y se puede leer:

"Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía"

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En la parte final, se recordó con mucho cariño y pidieron respeto y solidaridad para su familia, la cual está atravesando por un momento muy difícil.

"Hoy recordamos con cariño su calidez humana, sus sonrisas y la dedicación con la que conquistó el corazón de compañeros y televidentes. Asimismo, pedimos respeto y solidaridad hacia sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz, querida Chef Sandra"

Sandra Díaz del Valle fue una chef y conductora de televisión, quien destacó por su participación en el matutino de ‘Venga La Alegría’, transmitido por TV Azteca Honduras.

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