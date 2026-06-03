Vadhir Derbez reaparece junto a Eugenio Derbez tras denuncia en su contra

A principios de mayo, se dio a conocer que Vadhir Derbez fue acusado de presunta violación por una modelo de 19 años. Desde ese momento, el actor se mantuvo al margen de las redes sociales, sin embargo, a principios de este mes el también cantante reapareció públicamente junto a su familia.

Fue en redes sociales en donde el actor apareció junto a su familia en una dinámica familiar, en el clip se puede ver a Eugenio Derbez, su madrastra Alessandra Rosaldo y su media hermana Aitana. El video generó gran reacción entre sus seguidores que rápidamente mostraron su apoyo en comentarios.

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Así reapareció Vadhir Derbez en redes sociales junto a su padre

El video fue compartido en la cuenta de TikTok de Alessandra Rosaldo, en este clip se encontraban Eugenio Derbez y Aitana, video en donde se encontraban realizando un trend viral. El clip fue bien recibido por los fanáticos, además de ser la reaparición de Vadhir Derbez en redes sociales.

Aunque no se saben detalles del proceso legal en contra del actor. La reciente aparición de Vadhir junto a Eugenio Derbez y el resto de su familia en redes sociales ha sido interpretada por los seguidores como una muestra explícita de unidad y respaldo ante el complicado panorama legal.

Diversos miembros de la dinastía Derbez, así como familiares cercanos, han manifestado públicamente su apoyo al cantante, expresando su confianza en que las autoridades correspondientes esclarecerán la situación mediante las pruebas de inocencia presentadas por su defensa.

Detalles de la acusación en contra de Vadhir Derbez

A principios de mayo de 2026, se dio a conocer que una modelo de 19 años interpuso una demanda contra Vadhir Derbez ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, acusándolo de presunta violación.

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Los hechos supuestamente ocurrieron en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, durante las grabaciones de un videoclip musical. Tras revelarse el caso, el actor confesó estar atravesando un momento personal sumamente complejo debido al impacto mediático de la noticia.

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