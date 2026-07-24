Calendario gastronómico de Yucatán: Así puedes preparar chocolomo, el platillo de los sábados

El calendario gastronómico de Yucatán es una de las tradiciones culinarias más arraigadas del estado, donde cada día de la semana tiene un platillo especial que reúne a las familias alrededor de la mesa.

Esta costumbre, que se mantiene vigente en hogares, mercados y fondas, permite disfrutar de recetas emblemáticas que forman parte de la identidad yucateca.

Dentro de esta tradición, el chocolomo ocupa un lugar especial al ser considerado el platillo de los sábados.

Noticia Destacada Yucatán aprovecha su producción agrícola: estas son las frutas y verduras recomendadas para julio y agosto

Se trata de un caldo elaborado con carne de res, vísceras y especias, acompañado con rábanos, cilantro, cebolla y limón, una combinación que le da un sabor característico y lo convierte en uno de los favoritos para iniciar el fin de semana.

Receta del chocolomo, el platillo tradicional de los sábados

El chocolomo destaca por su caldo concentrado y aromático, resultado de una cocción lenta que permite que la carne y los condimentos liberen todo su sabor.

Aunque existen variantes familiares, la preparación tradicional conserva ingredientes básicos que le dan su identidad.

Ingredientes

Para preparar aproximadamente seis porciones necesitarás:

1 kilogramo de chambarete o falda de res.

500 gramos de espinazo o costilla de res.

2 litros y medio de agua.

1 cabeza de ajo.

1 cebolla blanca.

Sal al gusto.

Pimienta negra en grano.

Clavos de olor.

Orégano seco.

Noticia Destacada ¿Vas a la playa en Progreso? Estas son las cosas que no puedes hacer

Para acompañar:

Rábanos picados.

Cilantro fresco.

Cebolla picada.

Limones.

Chile habanero al gusto.

Procedimiento para preparar chocolomo

Comienza lavando bien la carne y las vísceras. Coloca la carne de res en una olla grande junto con el agua, el ajo, la cebolla, la pimienta, los clavos y la sal.

Cocina a fuego medio durante aproximadamente una hora y media, retirando la espuma que se forme en la superficie para obtener un caldo más limpio.

Una vez que todos los ingredientes estén suaves, retira la cebolla y el ajo. Corta la carne en porciones y verifica que el caldo tenga el punto de sal deseado.

Sirve el chocolomo bien caliente en platos hondos. Acompáñalo con rábanos, cebolla y cilantro picados, además de unas gotas de limón al gusto. Las tortillas de maíz y el chile habanero son el complemento ideal para disfrutar este platillo como lo marca la tradición yucateca.

¿Por qué el chocolomo se come los sábados en Yucatán?

La costumbre forma parte del tradicional calendario gastronómico yucateco, que asigna un platillo distinto a cada día de la semana.

Durante décadas, mercados, cocinas económicas y restaurantes han mantenido esta práctica, convirtiendo al sábado en el día ideal para disfrutar un buen plato de chocolomo en compañía de la familia.

Más que una receta, el chocolomo representa una tradición que ha pasado de generación en generación y que continúa siendo uno de los sabores más emblemáticos de la cocina yucateca.