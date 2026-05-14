Revelan nuevos detalles sobre el caso que enfrenta Vadhir Derbez

Desde hace varios días, mucho se ha hablado sobre la situación tan complicada que vive Vadhir Derbez, pues hace poco salió a la luz que el joven estaría enfrentando un proceso legal, el cual fue iniciado por una modelo de tan solo 19 años.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, se mencionó que la modelo supuestamente fue agredida por el cantante, mientras estaban haciendo un video musical. Sin embargo, tanto Vadhir Derbez como su equipo de abogados han negado las acusaciones y afirmó que se trata de una extorsión en su contra.

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¿Qué está pasando en el caso de Vadhir Derbez?

Ahora, programa de espectáculos ‘Ventaneando’; ha revelado nuevas cosas sobre el caso, incluso intentaron contactar a la agencia "GLOW Model Management", de la cual, supuestamente es la modelo que señala ala actor, también fueron a las instalaciones, donde les dijeron que no existe dicha empresa en el inmueble.

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Además, la producción del programa de espectáculos mencionó que los teléfonos que tienen de contacto son de México y Colombia, mostrando que las declaraciones de Vadhir Derbez y su equipo legal son ciertas, lo que podría abrir la puerta a que se trate de un caso de extorsión.

Recordemos que, el hijo de Eugenio Derbez es señalado de cometer abuso sexual en contra de una modelo que trabajo junto con él y su equipo, se sabe que el actor ha hecho todo lo posible por demostrar su inocencia.

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