Ratifican convenio para continuar la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que recibió al secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, con quien ratificó el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina (Semar), y el Gobierno del Estado para dar continuidad a la tercera etapa de la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso.

De acuerdo con lo compartido por el mandatario estatal, la firma del convenio permitirá avanzar en una de las obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo económico de Yucatán, al consolidar la siguiente fase del proyecto portuario.

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Díaz Mena destacó que la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso forma parte de las acciones prioritarias del proyecto Renacimiento Maya, con el objetivo de fortalecer la capacidad logística del estado y mejorar su competitividad para el comercio nacional e internacional.

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Asimismo, señaló que esta obra busca impulsar el desarrollo económico de Yucatán mediante la atracción de nuevas inversiones, la generación de empleos y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, lo que contribuirá al crecimiento y al futuro de la entidad.