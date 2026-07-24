Clima en Quintana Roo hoy: ¿Dónde habrá más calor este fin de semana?

El calor continuará siendo el protagonista del clima en Quintana Roo durante este fin de semana. Para el sábado 25 y domingo 26 de julio se prevé un ambiente muy caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 35 grados Celsius en algunos municipios del centro de la entidad.

Aunque las temperaturas mínimas permitirán un ligero descenso durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, las condiciones cambiarán rápidamente conforme avance el día. Por ello, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y utilizar ropa ligera, protector solar y gorra o sombrero si realiza actividades al aire libre.

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Temperaturas por municipio

Cancún

Sábado 25 de julio: 32° / 26°

Domingo 26 de julio: 32° / 24°

Playa del Carmen

Sábado: 32° / 26°

Domingo: 32° / 24°

Tulum

Sábado: 33° / 24°

Domingo: 33° / 23°

Lázaro Cárdenas

Sábado: 33° / 25°

Domingo: 33° / 25°

Isla Mujeres

Sábado: 29° / 28°

Domingo: 29° / 27°

Cozumel

Sábado: 30° / 27°

Domingo: 31° / 27°

José María Morelos

Sábado: 35° / 23°

Domingo: 34° / 23°

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Felipe Carrillo Puerto

Sábado: 34° / 24°

Domingo: 34° / 23°

Othón P. Blanco

Sábado: 31° / 25°

Domingo: 32° / 24°

Puerto Morelos

Sábado: 31° / 26°

Domingo: 31° / 25°

Bacalar

Sábado: 32° / 25°

Domingo: 32° / 25°

Municipios donde se espera más calor este fin de semana

Los municipios del centro de Quintana Roo serán los que registren las temperaturas más elevadas durante el fin de semana. José María Morelos encabezará la lista con una máxima de 35 grados el sábado y 34 grados el domingo, mientras que Felipe Carrillo Puerto alcanzará los 34 grados ambos días.

Por su parte, Tulum y Lázaro Cárdenas también experimentarán un ambiente muy caluroso, con máximas de 33 grados durante el sábado y el domingo. En contraste, las zonas costeras e insulares como Isla Mujeres y Cozumel tendrán temperaturas ligeramente más frescas gracias a la influencia del mar, con máximas de entre 29 y 31 grados.