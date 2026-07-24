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Clima en Quintana Roo hoy: ¿Dónde habrá más calor este fin de semana?

El ambiente caluroso continuará este sábado 25 y domingo 26 de julio, con temperaturas máximas de hasta 35 grados en municipios del centro del estado.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

24 de jul de 2026

1 min

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Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad
Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad / POR ESTO!

El calor continuará siendo el protagonista del clima en Quintana Roo durante este fin de semana. Para el sábado 25 y domingo 26 de julio se prevé un ambiente muy caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 35 grados Celsius en algunos municipios del centro de la entidad.

Aunque las temperaturas mínimas permitirán un ligero descenso durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, las condiciones cambiarán rápidamente conforme avance el día. Por ello, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y utilizar ropa ligera, protector solar y gorra o sombrero si realiza actividades al aire libre.

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Temperaturas por municipio

Cancún

  • Sábado 25 de julio: 32° / 26°
  • Domingo 26 de julio: 32° / 24°

Playa del Carmen

  • Sábado: 32° / 26°
  • Domingo: 32° / 24°

Tulum

  • Sábado: 33° / 24°
  • Domingo: 33° / 23°

Lázaro Cárdenas

  • Sábado: 33° / 25°
  • Domingo: 33° / 25°

Isla Mujeres

  • Sábado: 29° / 28°
  • Domingo: 29° / 27°
  • Cozumel
  • Sábado: 30° / 27°
  • Domingo: 31° / 27°

José María Morelos

  • Sábado: 35° / 23°
  • Domingo: 34° / 23°
Recomiendan a la población evitar hacer actividades al aire libre entre las 11:00 y 16:00 horas, así como hidratarse y vestir ropa ligera de colores claros

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Felipe Carrillo Puerto

  • Sábado: 34° / 24°
  • Domingo: 34° / 23°

Othón P. Blanco

  • Sábado: 31° / 25°
  • Domingo: 32° / 24°

Puerto Morelos

  • Sábado: 31° / 26°
  • Domingo: 31° / 25°

Bacalar

  • Sábado: 32° / 25°
  • Domingo: 32° / 25°

Municipios donde se espera más calor este fin de semana

Los municipios del centro de Quintana Roo serán los que registren las temperaturas más elevadas durante el fin de semana. José María Morelos encabezará la lista con una máxima de 35 grados el sábado y 34 grados el domingo, mientras que Felipe Carrillo Puerto alcanzará los 34 grados ambos días.

Por su parte, Tulum y Lázaro Cárdenas también experimentarán un ambiente muy caluroso, con máximas de 33 grados durante el sábado y el domingo. En contraste, las zonas costeras e insulares como Isla Mujeres y Cozumel tendrán temperaturas ligeramente más frescas gracias a la influencia del mar, con máximas de entre 29 y 31 grados.

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