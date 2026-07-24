Reabrirán el emblemático Teatro Fantasio del Centro de Mérida: conoce la cartelera

Después de años sin recibir espectadores, el histórico Cine Fantasio volverá a abrir sus puertas convertido en un recinto para las artes escénicas.

El próximo sábado 1 de agosto, el inmueble reabrirá como Gran Teatro Fantasio, marcando una nueva etapa para uno de los edificios más emblemáticos del Centro Histórico de Mérida y ampliando la oferta cultural de la capital yucateca.

Tras un proceso de remodelación, el espacio fue adaptado para albergar obras de teatro, conciertos, presentaciones artísticas y eventos culturales, con una capacidad para 310 asistentes.

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La reapertura forma parte de las acciones para recuperar inmuebles históricos y reincorporarlos a la vida cultural de la ciudad.

Cartelera de inauguración del Gran Teatro Fantasio

Como parte de las actividades de apertura, los organizadores informaron que se entregarán boletos al público interesado en asistir a la jornada inaugural.

La programación para el estreno del recinto contempla las siguientes presentaciones:

La Tía Chayo

Aeda Fernanda

Ballet Folklórico Akbal

Con esta cartelera, el nuevo teatro busca ofrecer un programa que combine entretenimiento, música y expresiones de la cultura yucateca para celebrar su regreso al Centro de Mérida.

Cartelera del Gran Teatro Fantasio: estas son las funciones programadas

Además de la jornada inaugural del 1 de agosto, el Gran Teatro Fantasio ya dio a conocer parte de la programación que tendrá durante el mes, con espectáculos para toda la familia, teatro, musicales, cabaret y conciertos.

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1 de agosto | La Tía Chayo, Aeda Fernanday Ballet Folklórico Akbal

| La Tía Chayo, Aeda Fernanday Ballet Folklórico Akbal 2 de agosto | 12:30 p.m.Viva Rave

| 12:30 p.m.Viva Rave 2 de agosto | 6:30 p.m.El Mago de Oz

| 6:30 p.m.El Mago de Oz 6 de agosto | 7:00 p.m.Juntos Gentrifiquemos Yucatán

| 7:00 p.m.Juntos Gentrifiquemos Yucatán 19 de agosto | 7:00 p.m.Noches de Cabaret

| 7:00 p.m.Noches de Cabaret 20 de agosto | 7:00 p.m.Juntos Gentrifiquemos Yucatán

| 7:00 p.m.Juntos Gentrifiquemos Yucatán 23 de agosto | 12:00 p.m.No dejen que la Paloma maneje: El Musical

| 12:00 p.m.No dejen que la Paloma maneje: El Musical 28 de agosto | 8:00 p.m.Chicago

| 8:00 p.m.Chicago 29 de agosto | 7:00 p.m.Chicago

Con esta programación, el Gran Teatro Fantasio inicia una nueva etapa como uno de los principales espacios para las artes escénicas en el Centro Histórico de Mérida, ofreciendo una cartelera que incluye producciones teatrales, musicales, espectáculos familiares y propuestas culturales para distintos públicos durante agosto