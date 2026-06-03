Yordi Rosado aclara la polémica relacionada sobre la historia de los molletes

Hace poco Yordi Rosado se volvió viral después de que en redes resurgiera una vieja entrevista en la que relató que su tía abuela había inventado los molletes. Estos comentarios desataron una oleada de memes, burlas y escepticismo en las redes sociales mexicanas.

Tras ser apodado por varios usuarios como “Yordi Higareda”, el famoso conductor fue cuestionado por los medios de comunicación sobre este tema. Ante las preguntas; el creador de contenido decidió aclarar los comentarios sobre este famoso platillo y la historia familiar que hay alrededor de esta comida.

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¿Qué dijo Yordi Rosado sobre la historia de los molletes?

En un reciente encuentro con los medios, Yordi fue cuestionado sobre el tema de los molletes y que una tía abuela suya había inventado este platillo. Contra todo pronóstico, el conductor lo tomó con humor y explicó que a él le contaron esa historia de niño, sin embargo, no tenía documentos o registros para comprobar la anécdota.

Según relató Yordi, su abuela le comentó que una tía abuela trabajaba en el Sanborns de Azulejos y fue en este espacio en donde se inventó este platillo. La historia fue contada cuando el conductor tenía 11 años y ha relatado la misma en diversas ocasiones generando diversas reacciones.

“Mi abuela me contó que yo creo que una tía abuela, me contó la historia: ‘tu tía abuela trabajaba en el Sanborns de los Azulejos y un día no tenía tiempo para salir a comer y le dijo al gerente que si le podía poner frijolitos a una mitad de un bolillo duro y el gerente le dijo que sí.” comentó el creador de contenido a los medios.

Yordi explicó que no sabe con certeza si la historia es verídica o no, sin embargo, él ha contado la historia comentando que fue algo que escuchó de niño y fue una historia que su abuela le relató.

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