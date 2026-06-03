Artesanos de Carmen esperan ventas récord en fiestas patronales

Artesanos de Ciudad del Carmen se preparan para el inicio de las festividades en honor a la Virgen del Carmen, consideradas como la temporada más importante del año para este sector, debido al incremento en la llegada de visitantes y fieles que buscan adquirir recuerdos y artículos religiosos.

En el Mercado de Artesanías esperan que en 2026 puedan llegar al 100% en ventas, pues el año pasado un bloqueo en la carretera federal 180 impidió la llegada de viajeros provenientes de Tabasco.

María Elena Pérez Abreu, artesana del mercado, señaló que la bajada de la imagen de la Virgen del Carmen, programada para el 20 de junio, marca el comienzo de un periodo de gran actividad comercial que se extiende durante varias semanas y representa una oportunidad de mejorar ingresos.

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Entre los productos más solicitados se encuentran imágenes de la Virgen del Carmen, escapularios, estampitas, rosarios, prendedores, aretes y artículos elaborados con conchas, caracoles y resina, materiales que forman parte de la identidad artesanal de la isla.

La artesana destacó que han participado en capacitaciones para mejorar sus técnicas de elaboración y atención al cliente, lo que les permitió diversificar su oferta con nuevas piezas de resina y diseños personalizados para bautizos, confirmaciones y eventos religiosos.

Confían en que este 2026 la afluencia de visitantes sea mayor gracias a las actividades de la feria y a la consolidación del nuevo Mercado de Artesanías como atractivo turístico, ubicado junto al mercado Alonso Felipe de Andrade, sobre el Malecón, y a unos metros de la Stella Maris.

Finalmente, invitaron a la ciudadanía y turistas a recorrer el Mercado de Artesanías y conocer la variedad de productos elaborados por manos carmelitas, inspirados en la tradición religiosa y marítima de la isla.