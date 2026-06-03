Clima en Campeche 4 de junio: Bajan alertas por Onda Tropical 4, pero seguirán las lluvias

Los municipios de Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada bajaron a Alerta Amarilla por peligro medio ante lluvias de moderadas a fuertes, de entre los 20 y 50 milímetros de altura, mientras que el resto de la entidad se clasificó en Alerta Verde por riesgo bajo ante próximas precipitaciones de ligeras a moderadas, de entre los 10 y 20 milímetros.

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Así lo informó la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) por medio del Sistema Estatal de Alerta por Lluvias (SEAL), esto debido a que la Onda Tropical número cuatro se ha alejado de manera gradual del territorio del sureste mexicano.

Sin embargo, aún se mantienen los efectos de la interacción entre un canal de baja presión, extendido desde el centro del Golfo de México hasta el Istmo de Tehuantepec, junto con la constante afluencia de humedad proveniente del Mar Caribe, favoreciendo a vientos de 10 a 30 kilómetros por hora con posibles rachas de hasta 50 kilómetros sobre las áreas costeras del Estado.

De igual manera, se esperan temperaturas de calurosas a muy calurosas, con 37 grados como el punto máximo en el transcurso del día y un mínimo potencial de 22 grados con la caída de la noche y durante la madrugada.

Durante los próximos días se prevén precipitaciones de ligeras a moderadas con algunas fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento; de manera general, se espera cielo de medio nublado a nublado, ambiente cálido a caluroso durante el día y templado durante la noche y madrugada.

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JGH