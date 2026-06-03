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Campeche / Ciudad del Carmen

Escasez de pollo en Campeche por lluvias en Yucatán

En Campeche, comerciantes alertan escasez de pollo por lluvias en Yucatán. Se entregó 30% menos producto y podría subir entre 3 y 4 pesos por kilo.

Por Perla Prado Gallegos

3 de jun de 2026

2 min

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Comerciantes advierten posible alza de 3 a 4 pesos en pollo
Comerciantes advierten posible alza de 3 a 4 pesos en pollo / Perla Prado Gallegos

Las fuertes lluvias registradas en la Península de Yucatán han provocado una reducción en la producción avícola, lo que ha comenzado a generar preocupación entre comerciantes de aves de corral en el mercado Alonso Felipe de Andrade, quienes advirtieron que en los próximos días podría registrarse un nuevo incremento en el precio del pollo.

Este martes dejaron 30% menos producto y además bajó la calidad de lo entregado.

La secretaria general del Sindicato de Aves de Corral, Rosa del Sagrario Campos Mena, señaló que desde el 3 de junio los proveedores Crio y Bachoco notificaron sobre escasez del producto, lo que detonará una disminución en los volúmenes de distribución hacia los expendedores locales.

Explicó que durante Semana Santa el precio del pollo registró incrementos de entre 8 y 10 pesos por kilogramo, aunque posteriormente se estabilizó. Actualmente, el pollo procesado se vende en 60 pesos/kg y el pollo fresco en 65 pesos/kg, precios que los comerciantes han procurado mantener.

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La combinación de lluvias, problemas de producción y mortandad de aves ha comenzado a afectar el abasto. Este martes los distribuidores redujeron 30% la cantidad de producto y enviaron piezas más pequeñas, como pechugas chicas en lugar de las grandes para milanesas.

La situación también impactó a expendedores de Ciudad del Carmen, que abastecen restaurantes y establecimientos, dificultando cumplir con pedidos pactados.

Aunque aún no se confirma el ajuste al consumidor final, los expendedores estiman un incremento de 3 a 4 pesos por kilogramo si las condiciones persisten.

Los comerciantes reiteraron que han absorbido parte de los aumentos para no afectar la economía familiar, pero advirtieron que si continúa la escasez será complicado mantener los precios actuales del pollo, producto básico de mayor consumo en Campeche, que por sanidad solo puede ingresar desde Yucatán.

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