¿Quién es mejor?: Yordi Rosado regresa a la TV abierta ¿De qué trata el nuevo programa?

La televisión abierta busca adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y, bajo esa premisa, llega ¿Quién es mejor?, una producción que pondrá en el centro de la conversación a los creadores de contenido y a los talentos que han encontrado en las redes sociales una plataforma para darse a conocer. El programa se estrenará el próximo 7 de junio a las 21:00 horas por Las Estrellas.

Detrás del proyecto se encuentra el productor Miguel Ángel Fox, quien considera que la forma de consumir entretenimiento ha cambiado radicalmente en los últimos años. Por ello, decidió desarrollar una propuesta que conecte con las nuevas generaciones y que permita trasladar a la pantalla tradicional a figuras que ya cuentan con una sólida comunidad digital.

Según explicó Fox, muchos de los participantes ya no dependen exclusivamente de presentaciones en espacios públicos para mostrar sus habilidades. Gracias a plataformas como YouTube y otras redes, varios de ellos han logrado construir carreras exitosas y acumular miles de seguidores. El objetivo del programa es ampliar todavía más su alcance y exponer su talento ante una audiencia masiva.

Además del reconocimiento público, los concursantes recibirán una compensación económica por su participación. Aunque el productor evitó revelar las cantidades, confirmó que existe una remuneración para quienes formen parte de la competencia y que cada presentación será debidamente retribuida.

Uno de los principales atractivos de ¿Quién es mejor? será su panel de jueces, integrado por Yordi Rosado, Adamari López, Michelle Rodríguez y Mauricio Barrientos "El Diablito", quienes tendrán la tarea de evaluar a los participantes y acompañar el desarrollo de cada emisión.

Para Yordi Rosado, este proyecto representa una oportunidad de regresar a la televisión abierta desde una faceta distinta. Aunque en los últimos años ha destacado como entrevistador tanto en plataformas digitales como en otros formatos televisivos, ahora asumirá el papel de juez dentro de una dinámica enfocada en descubrir y reconocer habilidades extraordinarias.

El conductor destacó también la convivencia que logró establecer con sus compañeros del panel. A su juicio, la química entre los integrantes será uno de los elementos que aportarán frescura y entretenimiento al programa, generando una dinámica cercana que podrá reflejarse en cada episodio.

Con esta apuesta, Televisa busca combinar el alcance de la televisión tradicional con la influencia de las plataformas digitales, ofreciendo un escaparate para los nuevos talentos que han logrado conquistar al público desde internet y que ahora tendrán la oportunidad de demostrar por qué merecen un lugar frente a millones de espectadores.