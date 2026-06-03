Tras ataque que dejó 15 lesionados, alertan por aumento de enjambres de abejas en Carmen

Tras el más reciente ataque de abejas donde 15 personas resultaron lesionadas, la dirección de Protección Civil refirió que, durante esta temporada, es común la presencia de colmenas migratorias que buscan agua, sombra y lugares donde establecerse temporalmente, por lo que pidió a la población evitar acercarse o intentar manipular enjambres, ya que muchas agresiones ocurren cuando las abejas se sienten amenazadas.

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De acuerdo con Julio César Villanueva Peña, director de la dependencia, lo sucedido en un predio de la carretera Carmen–Isla Aguada tuvo como consecuencia que seis personas requirieran traslado a hospitales para valoración médica, mientras que otras nueve fueron atendidas en el sitio. Aclaró que la mayoría de los pacientes se encontraba estable y que las complicaciones estuvieron relacionadas principalmente con la cantidad de picaduras y la alteración emocional provocada por el incidente.

Al respecto de las causas del ataque masivo de abejas, explicó que, con las altas temperaturas, también aumentan los reportes por presencia de enjambres y ataques de abejas en distintos sectores urbanos y rurales, una situación que suele repetirse debido al comportamiento natural de estos insectos. Sin embargo, para cada una de las atenciones, tanto Protección Civil como Bomberos y Paramédicos cuentan con personal capacitado para atender este tipo de reportes. Algunos incluso portan equipo especializado y trajes de protección para atenderlos.

Seis afectados fueron trasladados a hospitales y nueve recibieron atención en el lugar. / Perla Prado Gallegos

Agregó que, durante esta temporada, las abejas entran en una etapa conocida como enjambrazón, mecanismo natural de reproducción y preservación de la especie que suele intensificarse durante la primavera, cuando existe mayor disponibilidad de flores y alimento. Para llevarlo a cabo, parte de la colonia abandona la colmena para buscar un nuevo lugar donde establecerse, lo que provoca que los enjambres aparezcan con mayor frecuencia en árboles, techos, patios, vehículos y espacios públicos.

Además del calor, la sequía y la búsqueda de agua y refugio también empujan a las abejas hacia zonas urbanas. Sin embargo, reconoció que la mayoría de los ataques ocurre cuando las personas intentan espantar, mover o destruir los enjambres sin equipo especializado, lo que provoca que las abejas reaccionen de forma agresiva al sentirse amenazadas.

Recomiendan reportar cualquier enjambre al 911 para su manejo por personal especializado. / Perla Prado Gallegos

Villanueva Peña lanzó un llamado a la población a mantener distancia, evitar lanzar objetos, no utilizar insecticidas ni fuego y reportar la presencia de enjambres al 911 o a cuerpos de emergencia para su retiro seguro. En caso de que se vean atacados, buscar resguardarse en espacios cerrados y cubrir rostro y cuerpo para reducir el riesgo de múltiples picaduras, como sucedió en el caso del fin de semana pasado.

Finalmente, dijo que las abejas tienen una gran relevancia en el ecosistema, pues cumplen una función fundamental al ser responsables de gran parte de la polinización de cultivos y plantas silvestres, por lo que la recomendación es priorizar su rescate y reubicación, en lugar de eliminarlas.

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JGH