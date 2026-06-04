Fátima Bosch conmueve al arrodillarse ante la Virgen de los Ángeles en Costa Rica

La actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, protagonizó un momento profundamente emotivo y de gran impacto mediático durante su visita oficial a Costa Rica. Conocida por su fe arraigada y devoción católica, la reina de belleza conmovió a los presentes al ponerse de rodillas ante la Virgen de los Ángeles.

La modelo arribó al país a inicios de junio para formar parte de las actividades oficiales y la gran gala final del certamen Miss Universo Costa Rica 2026. Sin embargo; antes de comenzar con dichas actividades, Fátima visitó la emblemática Basílica de Cartago para realizar su proceso espiritual.

Noticia Destacada Aaron Mercury va a ser uno de los jueces en el certamen Miss Universo México 2026

Así conmovió Fátima Bosch al arrodillarse ante la Virgen de los Ángeles

Antes de comenzar con sus actividades relacionadas con la final del certamen Miss Universo Costa Rica 2026 y cumplir con la agenda de la noche de coronación; Fátima Bosch hizo un espacio para realizar una visita espiritual de alta relevancia personal. La Miss Universo visitó la Basílica de Cartago para ver a la Virgen de los Ángeles.

Al ingresar a la basílica, Bosch no ocultó su fe y avanzó de rodillas por el pasillo central con dirección al altar mayor, replicando la tradicional muestra de devoción y penitencia que realizan millones de fieles costarricenses y peregrinos internacionales en honor a "La Negrita", la patrona de Costa Rica.

Fátima Bosch se arrodilla ante la Virgen de los Ángeles. / Instagram: missuniverse

El gesto reafirma el sello de fe que ha caracterizado a la modelo desde el inicio de su reinado. Tras ser coronada Miss Universo a finales de 2025, Bosch captó la atención internacional al persignarse inmediatamente en el escenario y levantar las manos al cielo en agradecimiento.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal