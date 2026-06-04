Mauricio Ochmann rompe el silencio sobre su relación con Aislinn Derbez

Desde hace varios días, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han estado en el centro de la polémica, luego de que estuvieron juntos en varios eventos por el proyecto de cine que hicieron, lo que ha abierto la puerta a muchas especulaciones sobre una reconciliación.

Luego de filmar una nueva película juntos, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, los famosos han sido cuestionados sobre su situación sentimental, por lo que el actor ha tomado la decisión de romper el silencio.

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Mauricio Ochmann habla sobre su relación con Aislinn Derbez

Por medio de una entrevista con el programa de espectáculos ‘Hoy’, el actor respondió a los rumores que lo han vuelto a vincular con la madre de su hija menor, Aislinn Derbez.

El actor ha dejado en claro que sigue estando con Aislinn Derbez, pues siempre han hecho equipo en la educación de su hija, además del gran respeto que tiene por el trabajo profesional del otro.

"De alguna manera seguimos juntos, seguimos siendo equipo, somos familia. Hay una admiración artística y personal"

También reveló que siempre han mantenido una buena comunicación entre ellos, sorprendiendo al revelar que siguen sanando heridas.

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"Seguimos hablando. Siempre hay cosas de qué hablar y sanar"

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, anunciaron el final de su matrimonio en 2020, luego de varios años de casados y de tener una hija en común.

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