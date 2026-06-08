Shakira comparte imagen de la Virgen de Guadalupe en su llegada a México para el Mundial 2026

La llegada de Shakira a la Ciudad de México (CDMX) ha encendido las redes sociales y el ambiente mundialista a solo unos días de que arranque oficialmente la justa deportiva que se tiene programada para dar comienzo este jueves 11 de junio de 2026. Y es que; la colombiana será parte de la ceremonia inaugural.

La artista usó sus redes sociales para compartir una imagen de la Virgen de Guadalupe con la cuál anunció su llegada a México. La cantante es una de las cartas fuertes de la FIFA para la ceremonia de apertura por lo que su llegada al país ha comenzado a generar emoción entre los apasionados del deporte.

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Shakira lanza emotivo mensaje en su llegada a México

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante colombiana anunció su aterrizaje en tierras mexicanas compartiendo varias imágenes que capturaron la atención de sus seguidores locales que están esperando verla durante su participación en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Entre los detalles que más conmovieron y viralizaron fue que Shakira compartió una fotografía de una figura de barro de la Virgen de Guadalupe. Acompañó la publicación con la frase "Llegué a mi casa”, dejando claro el profundo cariño y la estrecha relación que mantiene con el público mexicano.

Shakira comparte en redes su llegada a México. / Instagram: shakira

También posó abrazando el balón oficial de la FIFA (el Adidas Trionda) y compartió detalles folclóricos como la ilustración de un cactus con sombrero, sumergiéndose por completo en la atmósfera del país.

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