Aarón Mercury sufre aparatoso accidente automovilístico y destroza costosa camioneta

El conocido influencer y actor mexicano Aarón Mercury causó gran alarma entre sus millones de seguidores tras revelar que sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la Ciudad de México (CDMX). Lo más sorprendente fue que la camioneta de lujo en la que iba el creador de contenido terminó totalmente destrozada.

Fue por medio de sus redes sociales que Mercury relató los momentos de terror que vivió durante el incidente. Aunado a esto; el influencer compartió algunos detalles sobre el accidente en donde su camioneta valuada en más de un millón de pesos quedó completamente inutilizada.

Noticia Destacada Aarón Mercury rompe el silencio y habla tras polémica con fan: “¿qué hice mal?'

¿Cómo fue el accidente automovilístico de Aarón Mercury?

De acuerdo con lo relatado, el influencer viajaba a exceso de velocidad en un pavimento resbaladizo debido a las recientes lluvias, sumado a que las llantas ya se encontraban desgastadas. Al intentar frenar en una curva pronunciada, el vehículo se deslizó sin control, impactando fuertemente en tres ocasiones contra una barda de contención.

El choque cobró mayor impacto al revelarse que el muro contra el que se estrelló evitó una tragedia mayor, ya que se encontraba en una zona elevada con una altura de entre 15 y 20 metros. El propio Aarón confesó que la fuerza del impacto provocó que se activaran las bolsas de aire y que perdiera el conocimiento por unos momentos.

Al bajarse del vehículo, aún desorientado, fue cuando Aarón dimensionó la gravedad de la situación. El vehículo era una camioneta eléctrica de alta gama BMW iX valuada en 2 millones de pesos, la cual el influencer había adquirido con gran ilusión apenas tres meses atrás quedó destruida y declarada en pérdida total.

"Choqué mi camioneta nueva, la que tanto les había presumido y andaba tan feliz... Estuvo muy cerca de ser algo muy malo. Físicamente me lastimé la rodilla, pero dentro de todo salió bien", compartió Mercury en sus redes sociales.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal