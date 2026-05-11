Aarón Mercury sorprende a su mamá con un lujoso regalo por Día de las Madres

Desde hace varios meses, Aarón Mercury se ha colocado como uno de los creadores de contenido más queridos y populares de las plataformas digitales. Incluso, su triunfo en el Supernova Génesis 2026, le ayudó a tener el apoyo de más fans.

Ahora, el joven influencer decidió sorprender a su mamá en el Día de las Madres, pues le regaló una lujosa camioneta para agradecer a la mujer que le dio la vida y siempre lo ha apoyado.

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Cabe mencionar que desde que comenzó su carrera en redes sociales, el joven se mostró siempre muy unido con su madre, ya que ella siempre ha creído en él y ha estado a su lado en cada uno de los proyectos que ha tenido.

Así fue la sorpresa que Aaron Mercury le preparó a su mamá

Por medio de redes sociales, el famoso compartió el emotivo momento que vivió junto a su madre, y reveló la forma en que la sorprendió al darle una camioneta y no solo eso, lo más importante de todo, fueron las hermosas palabras que le dedicó.

“Regalito para mi mami. Te amo y te mereces esto y más, porque siempre en cada paso de mi camino has sido tú y tú y tú… y sabía que esto es algo que deseabas y querías. ¡Mientras la vida me siga tratando bien, yo te tendré como la reina que eres!”.

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Además, en un video compartió que su mamá siempre había deseado tener su camioneta y él hizo todo posible para que ella cumpliera ese sueño, su detalle ocasionó la reacción de sus miles de seguidores.

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