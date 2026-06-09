Alessandra Rosaldo se viste de luto tras el fallecimiento de su padre, Jaime López Rosaldo a los 84 años de edad

Una lamentable noticia se dio a conocer hace unas horas, ya que este lunes 8 de junio, la familia de Alessandra Rosaldo se encuentra de luto, tras confirmarse que el padre de la cantante, Jaime Sánchez Rosaldo perdió la vida.

Cabe mencionar que el señor, también perteneció al mundo del espectáculo, donde construyó una trayectoria a lo largo de muchos años, siendo parte fundamental en el impulso de nuevos cantantes.

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Se confirma la muerte del padre de Alessandra Rosaldo

Por medio de las redes sociales, la noticia del fallecimiento del papá de Alessandra Rosaldo fue confirmada, luego de que Televisa Espectáculos, recordó el papel que tuvo en la industria como representante y promotor de artistas.

“Jaime Sánchez Rosaldo, manager y creador de estrellas como Lucero @luceromexico, Lupita D’Alessio @soylupitadalessio y Sentidos Opuestos @sentidosopuestosof falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años…”.

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Tras esta noticia, se mencionó por medio del periodista Carlo Uriel a través de su cuenta de “X”, que pudo hablar con Alessandra Rosaldo, quien le confirmó la noticia de la muerte de su padre. Además, reveló que la causa de su fallecimiento presuntamente fue un infarto cardiovascular.

Hasta el momento, la cantante no ha hecho más declaraciones al respecto, solamente ha compartido un obituario en sus redes sociales.

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