Temporada de Huracanes 2026 en Yucatán: Esto significan los colores de las alertas

Durante la Temporada de Huracanes 2026 en Yucatán, que se desarrolla del 1 de junio al 30 de noviembre, las autoridades utilizan un sistema de alertas por colores para informar a la población sobre el nivel de peligro que representa un ciclón tropical y las medidas que deben tomarse.

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) contempla cinco niveles: azul, verde, amarillo, naranja y rojo, que van desde peligro mínimo hasta peligro máximo. En Yucatán, conocer el significado de cada color permite anticiparse a posibles afectaciones, preparar una mochila de emergencia, proteger la vivienda y, cuando sea necesario, atender una evacuación.

¿Qué significa cada color de alerta por huracán en Yucatán?

Alerta Azul - peligro mínimo: La alerta azul es el primer nivel del sistema y significa que existe un peligro mínimo. Se activa cuando ya se ha formado un ciclón tropical que todavía representa una amenaza distante para la zona.

En esta etapa, la principal recomendación es mantenerse informado mediante los canales oficiales y comenzar a revisar los planes familiares de protección civil. No significa que el huracán vaya a impactar Yucatán, sino que las autoridades ya mantienen vigilancia sobre su evolución.

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Alerta Verde - prevención: La alerta verde representa un peligro bajo y significa que el ciclón podría acercarse al territorio. En este punto comienza una etapa más activa de prevención.

Protección Civil recomienda revisar las condiciones de la vivienda, realizar mantenimiento preventivo, identificar posibles zonas de riesgo y mantenerse atento a los avisos oficiales. También es un buen momento para revisar o preparar la mochila de emergencia.

Alerta Amarilla - preparación: La alerta amarilla indica peligro moderado. El ciclón se encuentra más cerca y existe una mayor posibilidad de que sus efectos alcancen la región.

La población debe mantenerse especialmente atenta a los comunicados de las autoridades, reforzar las medidas de protección y estar preparada ante una posible evacuación. También deben identificarse con anticipación los refugios temporales y las rutas para llegar a ellos.

Alerta Naranja - alarma: La alerta naranja significa peligro alto y representa una etapa en la que el ciclón puede aproximarse de manera inminente al área afectable.

En este nivel, las autoridades pueden ordenar o recomendar evacuaciones en zonas de riesgo, mientras que se pide suspender actividades de navegación y recreativas marítimas y atender estrictamente las indicaciones de Protección Civil.

Para la población, ya no se trata únicamente de prepararse: es fundamental protegerse y trasladarse a un sitio seguro cuando las autoridades así lo indiquen.

Alerta Roja - afectación: La alerta roja es el nivel de peligro máximo. Se establece cuando el ciclón tropical está afectando directamente una zona o existe la posibilidad de que sus vientos impacten en un periodo muy corto.

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La recomendación principal es el resguardo total de la población y seguir las instrucciones de las autoridades. Durante esta etapa se debe evitar salir a la calle y permanecer en lugares seguros hasta que Protección Civil determine que ya no existe peligro.

¿Qué hacer en Yucatán ante una alerta de huracán?

La población debe seguir las indicaciones oficiales y aumentar las medidas de prevención conforme cambie el nivel de alerta. Entre las acciones más importantes están: