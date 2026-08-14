¿Cómo registrar tu línea celular para evitar que la suspendan? Paso a paso para hacer la vinculación

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene activo el proceso para vincular las líneas celulares con una CURP, medida que busca eliminar el uso anónimo de números telefónicos empleados en delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual.

El registro está dirigido a las líneas de prepago o recarga, mientras que quienes cuentan con un plan de pospago no tienen que realizarlo debido a que su número ya quedó asociado a su identidad desde la contratación.

El trámite es gratuito y puede completarse desde el celular o directamente en un centro de atención de la compañía telefónica.

¿Cómo registrar tu línea telefónica paso a paso?

El primer paso es ingresar al sitio oficial de la CRT para el registro de líneas y seleccionar la compañía telefónica correspondiente. Posteriormente, deberás entrar al portal habilitado por tu operador e ingresar tu número celular.

Después tendrás que tomar una fotografía de tu identificación oficial vigente por ambos lados para que el sistema pueda verificar el documento.

Noticia Destacada ¿Tu celular termina en 0? Debes registrar la línea antes del 15 de agosto o podrían suspender el servicio

El tercer paso consiste en validar tu identidad utilizando la cámara del celular y siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla. La CRT aclara que este procedimiento utiliza una prueba de vida, pero no almacena huellas digitales ni datos del iris.

Una vez concluido correctamente el proceso, la compañía telefónica deberá enviarte un folio de confirmación, con el que podrás comprobar que tu número ya quedó registrado.

¿Qué necesitas para vincular tu número celular?

La CRT señala que para el proceso es necesario contar con una identificación oficial vigente con CURP. Si prefieres hacer el procedimiento presencialmente, puedes acudir al centro de atención de tu operador, donde personal de la compañía podrá apoyarte con el registro desde tu equipo.

No es necesario tener saldo para completar el procedimiento, siempre que tengas conexión a internet mediante datos móviles o una red Wi-Fi. Cada persona puede registrar hasta 10 líneas celulares, mientras que para empresas no existe ese límite y el trámite debe realizarse presencialmente.

¿Qué pasa si no registras tu línea antes de la fecha límite?

Las líneas que no hayan sido vinculadas al concluir el periodo correspondiente serán suspendidas temporalmente hasta que su titular complete el procedimiento.

El calendario depende del último dígito del número. Las líneas terminadas en 0 tienen como fecha límite el 15 de agosto; las terminadas en 1, el 31 de agosto; en 2, el 15 de septiembre; en 3, el 30 de septiembre; en 4, el 15 de octubre; en 5, el 31 de octubre; en 6, el 15 de noviembre; en 7, el 30 de noviembre; en 8, el 15 de diciembre, y en 9, el 31 de diciembre.

Si tu línea llega a ser suspendida, no pierdes automáticamente el número. Una vez que completes la vinculación, podrás recuperar el servicio.

¡Que no se te pase!



📲Recuerda que este sábado 15 de agosto es la fecha límite para vincular tu línea, si tu número de celular termina en 0



Acude al centro de atención de tu compañía o hazlo en línea: https://t.co/XTOJVtxhjK



Solo necesitas tener a la mano tu identificación… pic.twitter.com/KSBskcdV5x — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 14, 2026

¿Cómo saber si tu línea ya está registrada?

La CRT también ofrece una opción para consultar cuántas líneas se encuentran asociadas a tu CURP. Esta revisión puede realizarse desde el mismo portal oficial o mediante la plataforma de tu compañía telefónica.

Si descubres un número que no reconoces vinculado a tu CURP, puedes ingresar a la plataforma de consulta de tu operador y solicitar que esa línea sea dada de baja.

La autoridad recomienda realizar todo el procedimiento únicamente desde los portales oficiales de las compañías telefónicas y evitar enlaces recibidos mediante mensajes o páginas desconocidas, con el objetivo de reducir riesgos de fraude o robo de información.

EN ESTE ENLACE puedes realizar el registro de tu línea telefónica, parq eu que evites que te la suspendan.

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