Ana Bárbara habla sobre la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz con Adri Toval

Desde hace varios meses, mucho se habló sobre la vida privada de Ana Bárbara, pues se especuló que su esposo Ángel Muñoz, le habría sido infiel con una joven periodista.

Sin pronunciarse al respecto, la cantante continuó su vida, pero hace poco tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde habló sobre su nuevo sencillo ‘Es culpa mía’.

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Ana Bárbara rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de su pareja

Durante su encuentro, los medios no desaprovecharon para cuestionarlo sobre la situación que generó su vida sentimental hace unos meses. Pues le cuestionaron si alguna vez sintió culpa en su relación, tema que Ana Bárbara respondió de forma tajante.

“¿Qué te acabo de decir?... Yo todo lo digo cantando”

Pero no dudó en reaccionar cuando le preguntaron sobre la polémica que vivió por los rumores de una infidelidad de su pareja.

“Te digo la verdad... a mí todo ese tipo de cosas, así para que lo sepan, me la mega pellizca”

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Sin embargo, las preguntas continuaron sobre su separación con Ángel Muñoz, aunque sin dar detalles, evitó profundizar en el tema y prefirió agradecer y salir del lugar.

“Oigan, gracias, ¿eh? Nos vemos al ratón”

Cabe mencionar que tras el escándalo que se ocasionó con la supuesta infidelidad de su esposo con Adri Toval, la cantante no ha querido dar muchos detalles al respecto, por lo que ha enfocado su energía en su carrera musical.

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