Realizan siete cateos en José María Morelos y aseguran diferentes sustancias ilícitas

En siete cateos que realizaron en el municipio, con la participación de la Secretaria de la Defensa Nacional, Marina, Policía Estatal y Municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se aseguraron "diversos indicios relacionados con hechos posiblemente relacionados con delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo".

Refiere que en la cabecera fueron cateados seis inmuebles y uno en la localidad de Dziuché. Uno de estos inmuebles se localiza sobre la calle 33, entre Primavera y Benito Juárez de la colonia San Antonio Tuk. En ella se aseguró vegetal verde y seco, además de documentos oficiales y una cámara de video vigilancia.

El otro se llevó a cabo en una casita de cartones ubicada en Coba, entre Tihosuco y Ksiche, de la colonia Santa Lucía. En la propiedad se aseguró hierba verde y seca, además de polvo blanco parecido a la cocaína.

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Uno más se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Huay Max, entre Vicente Guerrero y Xcabil de la colonia Santa Juan. Fueron ubicados y asegurados en ese lugar un juego de placas de Quintana Roo, material sólido y cristalino, así como hierba verde y seca.

Otras tres, según la Fiscalía, fueron ejecutadas sobre la calle Tihosuco, entre Sacalaca y Ksiche de la colonia Vicente Guerrero y en ellas solamente se ubicó hierba verde y seca.

El cateo que se hizo en Dziuché se llevó a cabo en una propiedad localizada sobre la calle 14, de la colonia sin nombre y ahí fueron aseguradas hierba verde y seca, con características similares a la mariguana, así como material sólido cristalino color rosado.