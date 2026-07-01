Reciben ayuda pasajeros varados por posible falla del Tren Maya en la estación Cancún

Un reporte de pasajeros del Tren Maya que se encontraban varados en el trayecto hacia la Estación de Cancún generó la movilización de las corporaciones policíacas y de emergencia para atender esta situación.

Las primeras versiones señalaron que la máquina perdió potencia unos 10 kilómetros antes de llegar a Cancún, con lo que surgieron versiones de que los pasajeros estaban supuestamente atrapados dentro de los vagones.

Elementos de la Guardia Nacional que se encuentran a cargo de la seguridad en la estación que se ubica en el libramiento de la autopista Cancún-Mérida, en la parte posterior del Aeropuerto de Cancún, activaron un operativo para atender la emergencia.

Esta situación empezó a ser reportada por algunos pasajeros, alrededor de las 21:00 horas de este miércoles, cuando se indicó que no podían continuar el viaje para concretar su arribo a Cancún.

Noticia Destacada Reportan daños en el monumento “El Ceviche" en Cancún tras festejo por triunfo de México en el Mundial 2026

Los encargados de la operación del Tren Maya y el personal de la Guardia Nacional mantuvieron comunicación con los maquinistas y el personal que se encontraba a bordo, para mover a los viajeros hacia otro tren que se dirigió al lugar.

De esta manera, las personas fueron transbordadas al tren de apoyo para concretar su viaje hasta la Estación de Cancún, en donde acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil para brindar apoyo y permanecieron en la entrada de las instalaciones, sin que aparentemente fuera necesaria su intervención.

Las autoridades federales no han brindado información sobre las circunstancias que provocaron que el viaje se viera interrumpido momentáneamente, sin que aparentemente se reportaran personas lesionadas.