Síguenos

Última hora

Quintana Roo

¡Paliza brutal! Hombre es asesinado a golpes en la Supermanzana 223 de Cancún

México

Claudia Sheinbaum recibe a empresarios japoneses en el Palacio Nacional

A la reunión asistieron el presidente del Comité Económico México-Japón y el embajador nipón.

Por Redacción Por Esto!

13 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Claudia Sheinbaum recibe a empresarios japoneses en el Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum recibe a empresarios japoneses en el Palacio Nacional. / X: @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que durante este lunes 13 de julio sostuvo una reunión clave en el Palacio Nacional con una comitiva de empresarios y diplomáticos de Japón. El encuentro tuvo como eje central la conversación de inversiones en el país por parte de los japoneses.

A la reunión acudieron Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico México-Japón, junto a miembros de la Federación Empresarial de Japón y el embajador nipón en México, Kozo Honsei. Esta reunión fue dada a conocer por la misma mandataria por medio de sus canales oficiales con algunas fotografías.

Durante esta sesión, la mandataria mexicana destacó la huella corporativa del país asiático dentro del suelo mexicano, Claudia Sheinbaum detalló que actualmente operan alrededor de mil 600 empresas japonesas en el país, mismas que generan más de 350 mil empleos directos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar