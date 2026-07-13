Claudia Sheinbaum recibe a empresarios japoneses en el Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que durante este lunes 13 de julio sostuvo una reunión clave en el Palacio Nacional con una comitiva de empresarios y diplomáticos de Japón. El encuentro tuvo como eje central la conversación de inversiones en el país por parte de los japoneses.

A la reunión acudieron Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico México-Japón, junto a miembros de la Federación Empresarial de Japón y el embajador nipón en México, Kozo Honsei. Esta reunión fue dada a conocer por la misma mandataria por medio de sus canales oficiales con algunas fotografías.

En Palacio Nacional, recibimos al presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi; a integrantes de la Federación Empresarial de Japón; y al embajador Kozo Honsei para conversar sobre inversiones.



En nuestro país existen mil 600 empresas japonesas que generan 350… pic.twitter.com/KyPZ2bPuQB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 14, 2026

Durante esta sesión, la mandataria mexicana destacó la huella corporativa del país asiático dentro del suelo mexicano, Claudia Sheinbaum detalló que actualmente operan alrededor de mil 600 empresas japonesas en el país, mismas que generan más de 350 mil empleos directos.

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