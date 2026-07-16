Revelan la verdadera causa de muerte del actor Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park'

Hace unos días, se dio a conocer que la estrella de Hollywood, Sam Neill lamentablemente perdió la vida, reconocido por interpretar el personaje de ‘Alan Grant’ en la saga ‘Jurassic Park’.

Tras la triste noticia, se revelaron pocos detalles de su fallecimiento, pero ahora han salido a la luz las causas de su muerte a los 78 años, en Sídney, Australia.

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¿De qué murió el actor Sam Neill?

La información fue revelada por su representante, Philip Grenz, quien reveló que el actor tenía una neumonía, también reveló que su fallecimiento fue de forma repentina, por lo que la noticia fue confirmada por sus familiares más cercanos.

En el comunicado que publicó su familia, se detalló que el actor estaba rodeado de sus familiares y seres queridos, aunque por años enfrentó una fuerte lucha contra el cáncer, esa no fue la razón de su muerte.

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Recordemos que, fue en el 2023 cuando el actor fue diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T, enfermedad que lo hizo someterse a fuertes tratamientos.

Entre ellos, una terapia CAR-T, un tratamiento innovador utilizado en algunos pacientes con determinados tipos de cáncer hematológico.

El legado de Sam Neill va a seguir

Algo que pocos sabían, es que el actor terminó cuatro producciones consecutivas, las cuales se van a ir estrenando en los próximos meses, lo que es una prueba de que seguir estando muy vigente, aunque tenía algunas complicaciones de salud.

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