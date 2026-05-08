Abuelita mexicana enamora a las ARMY con ricas conchas con forma de “ARIRANG”

Desde hace un tiempo, la agrupación BTS se ha convertido en una de las favoritas del público, por lo que es una de las más esperadas por los fans. Fue el pasado miércoles 6 de mayo, cuando la agrupación surcoreana tuvo un encuentro con sus seguidores en Palacio Nacional, esto previo a su concierto en el Estadio GNP Seguros, el cual forma parte de su gira “ARIRANG” 2026.

Ahora, una creadora de contenido mexicana captó la atención del público, hablamos de Abue Angie, influencer culinaria de 62 años, quien decidió fusionar la tradicional panadería mexicana con la banda de moda BTS.

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El video ya se está haciendo viral, donde la influencia muestra como hacer las ‘ARMY Conchas’, las cuales se inspiran en el álbum ‘ARIRANG’, como era de esperarse este video se ha convertido en el favorito del público, incluso varios fans de la banda han preguntado por la receta.

¿Cómo hacer las “ARMY Conchas”?

Por su parte, Abue Angie explicó que se necesitan “2 ½ de harina, ½ taza de azúcar, 1 cucharada de sal, 1 ½ cucharada de levadura, vainilla de Papantla, ⅓ de taza de leche, 2 huevos y 5 cucharadas de mantequilla”.

Posteriormente, se deben de integrar los ingredientes secos y poco a poco agregar la leche y huevos; después se incorpora la mantequilla hasta obtener una textura suave y manejable.

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La mezcla debe reposar en un recipiente cubierto con una tela, hasta duplicar su tamaño. Luego la masa se debe de dividir en porciones pequeñas y colocarlas en una charola y dejar que se esponjen antes de entrar en el horno.

Para la cobertura: “1 ½ taza de harina, 1 ½ taza de azúcar glass y 1 taza de manteca vegetal” y al final las conchas se decoran con las insignias inspiradas en “ARIRANG” y se hornea durante 20 minutos a 160 grados.

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