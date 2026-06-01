Flow Fest 2026 confirma a Anuel AA, Ozuna y Kali Uchis; ve la lista completa y precios de boletos

La espera terminó para los seguidores de la música urbana. El Flow Fest 2026 dio a conocer su esperado cartel oficial y confirmó la participación de algunas de las figuras más importantes del género, encabezadas por Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis y Tito Double P, quienes serán parte de una de las celebraciones musicales más grandes del país.

La nueva edición del festival se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México durante el último fin de semana de noviembre. El evento reunirá a exponentes consolidados del reguetón, el trap latino y el regional mexicano, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes del año.

Para la jornada del sábado 28 de noviembre, el escenario principal tendrá como invitado especial a Grupo Frontera, además de presentaciones de Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow y Zion, entre otros artistas que prometen encender el ambiente con sus mayores éxitos.

🚨ANUNCIO OFICIAL: CARTEL REVELADO🚨



🔥 Coca-Cola Flow Fest 🔥

🗓️ 28 y 29 de Noviembre del 2026 🗓️

🏟️ Autódromo Hermanos Rodríguez 🏟️

📍 CDMX 📍 🇲🇽 México 🇲🇽



💳 Fechas de Preventas 💳



Venta Beyond: 2 de Junio 9:00 AM*

Preventa Priority: 3 de Junio 9:00 AM*

Preventa Banamex: 4… pic.twitter.com/pJUxD7t950 — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) June 1, 2026

El segundo día del festival contará con la presencia de Ozuna, Kali Uchis y el espectáculo especial de Yandel Sinfónico, una propuesta que combina los éxitos del cantante puertorriqueño con arreglos orquestales. También participarán figuras como Trueno, Tito El Bambino, Farruko, Dei V y FloyyMenor, ampliando la diversidad musical del evento.

Además de los artistas internacionales, el cartel incluye a una nueva generación de talentos emergentes que han ganado popularidad en plataformas digitales y redes sociales, reforzando la apuesta del festival por mostrar tanto a estrellas consolidadas como a las nuevas voces de la escena urbana.

La revelación del lineup provocó una ola de reacciones entre los aficionados, quienes rápidamente convirtieron al Flow Fest 2026 en tendencia en redes sociales. Muchos destacaron la variedad de géneros y la combinación de artistas veteranos con propuestas actuales.

En cuanto a la venta de entradas, la preventa de boletos arrancará el próximo 4 de junio a las 14:00 horas a través de Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará un día después, el 5 de junio, en la misma plataforma.

Con un cartel que reúne a algunas de las figuras más influyentes de la música latina actual, el Flow Fest 2026 apunta a convertirse nuevamente en uno de los festivales más concurridos y esperados por los fanáticos del género urbano en México.