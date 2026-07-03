Confirman concierto de Carin León para el cierre del Fan Fest en Monterrey

La fiebre del mundial continúa, por lo que algunas sedes están teniendo presentaciones, una de ellas es Monterrey que ha sorprendido a su público, pues se dio a conocer que contarán con la presencia de Carin León.

De acuerdo con lo que se sabe, será el próximo 19 de julio, cuando la Copa Mundial de la FIFA, llegue a su final, pero en Monterrey decidieron hacerlo a lo grande, ya que va a ser en el Parque Fundidora.

Noticia Destacada Esposa de Carín León sufre terrible accidente en elevador; ¿cuál es su estado de salud?

Esta noticia llega después la gran afluencia de aficionados que se ha dado en los últimos partidos, también se ha conformado que la entrada será gratuita, pero la entrada va a depender del orden en que vayan llegando los fans.

Carin León va a cerrar el Fan Fest de Monterrey

Carin León será el encargado de hacer esta presentación. El gobernador de Nuevo León, Samuel García confirmó la participación del cantante por medio de las redes sociales.

“¡SORPRESOTOTA! Nos trajimos un LEÓN para el cierre del mejor FIFA Fan Festival... ¡Mi compadre CARIN LEÓN! Arráncate este próximo 19 de julio a cerrar con broche de oro nuestra fiesta de talla MUNDIAL con este CONCIERTAZO”.

Noticia Destacada Carin León vive momento incómodo en Supernova Génesis 2026 por falla técnica en pleno show; esto dijo

¿Cómo va a ser la venta de los boletos?

Además, se mencionó que la entrada general será gratuita, pero para los lugares VIP se establecerá un costo, esto se refiere a las zonas VIP, General Plus y Preferente.

La venta para zonas VIP y General Plus, va a comenzar el próximo lunes 6 de julio a las 11:00 horas por medio de la plataforma de Ticketmaster y en las taquillas del acceso 7 de Parque Fundidora.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal