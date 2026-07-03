Sheinbaum anuncia nuevas obras y más de 4 mil mdp para comunidades purépechas en Michoacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una nueva serie de acciones en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura para las comunidades purépechas de Michoacán, al destacar que el Plan de Justicia para este pueblo originario ya concentra una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza en Cherán el Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha

Durante una visita al municipio de Cherán, la mandataria aseguró que los proyectos se han definido directamente con las comunidades a través de asambleas, y no desde oficinas gubernamentales.

"Los Planes de Justicia se construyen con ustedes. Son las comunidades las que determinan cuáles son sus necesidades y prioridades", expresó ante habitantes y autoridades tradicionales.

Anuncian mejoras en salud, educación y seguridad

Entre los compromisos anunciados durante el encuentro destaca la habilitación de un área de hemodiálisis en el Hospital de Cherán, una demanda recurrente de habitantes que deben trasladarse a otros municipios para recibir atención especializada.

La mandataria destacó que el Plan de Justicia para este pueblo originario ya concentra una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

Además, Sheinbaum informó que se rehabilitará la Unidad Deportiva de la localidad y se impulsará la apertura de las licenciaturas de Medicina y Enfermería, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes de la región.

En materia de seguridad, adelantó que sostendrá una reunión en la Ciudad de México con representantes comunitarios para revisar estrategias de prevención y vigilancia, entre ellas la construcción de un Centro de Control y Comando C2 en la comunidad.

Recursos se destinan a caminos, escuelas y comunidades indígenas

Las autoridades federales detallaron que los recursos ejercidos a través del Plan de Justicia han permitido financiar la construcción de caminos artesanales, programas educativos, preservación de lenguas originarias y obras comunitarias.

Durante una visita al municipio de Cherán, la mandataria aseguró que los proyectos se han definido directamente con las comunidades a través de asambleas. / Especial

Según datos presentados durante el evento, parte de la inversión se ha destinado a la construcción de 27 caminos artesanales, así como al fortalecimiento de Casas y Comedores Escolares para la Niñez Indígena y Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas.

También se han canalizado recursos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, mecanismo que otorga financiamiento directo a las comunidades para decidir y ejecutar obras prioritarias.

Refrenda respaldo a migrantes michoacanos

Durante su intervención, la presidenta también envió un mensaje a los migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos, a quienes calificó como una pieza fundamental para el desarrollo económico de ambos países.

Los recursos del Plan de Justicia han permitido financiar la construcción de caminos artesanales, programas educativos y la preservación de lenguas. / Especial

La mandataria señaló que el Gobierno de México continuará defendiendo los derechos de los connacionales en el extranjero y reconoció el aporte que realizan a través de su trabajo y el envío de remesas.

Destacan avances del Plan de Justicia

Noticia Destacada Plan Michoacán suma obras carreteras, agua, apoyo al campo y justicia para el pueblo purépecha

A poco más de un año de su puesta en marcha, el Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha también reporta avances en infraestructura hospitalaria, contratación de personal médico, mejoramiento de carreteras, entrega de apoyos para artesanas, turismo comunitario y programas sociales enfocados en las comunidades originarias de Michoacán.

La visita de Sheinbaum a Cherán se suma a la estrategia federal de atención a pueblos indígenas, que busca fortalecer su autonomía, preservar sus tradiciones y ampliar el acceso a servicios básicos mediante inversiones directas en las propias comunidades.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH