Así se juegan los Octavos de Final del Mundial 2026: clasificados de HOY, partidos y cruces al momento

Se juegan los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, fase donde no hay marcha atrás, ganas o te regresas a casa. En Por Esto! te llevaremos al momento todos los resultados del día y quiénes son los clasificados a los Octavos de Final.

Consulta cómo se definen las llaves, quiénes juegan el quinto partido, cuáles son las probabilidades, fechas, horarios y dónde ver en vivo todos los encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Clasificados a Octavos de Final y cómo se juegan, al momento:

Los Octavos de Final del Mundial 2026 comienzan a partir del próximo sábado 4 de julio. Todos los partidos los podrás ver por las plataformas con derechos como VIX de Televisa, o algunos por TV abierta y otros sistemas de streaming. En Yucatán, Quintana Roo y Campeche también hay posibilidades de ver las transmisiones completamente gratis en las megapantallas que han instalado los gobiernos locales.

Clasificados - posibles rivales - fecha

Canadá vs Marruecos | 4 de julio, 11:00 horas (12:00 en Quintana Roo)

vs | 4 de julio, 11:00 horas (12:00 en Quintana Roo) Paraguay vs Francia | sábado 4 de julio, 15:00 horas (16:00 en Quintana Roo)

vs | sábado 4 de julio, 15:00 horas (16:00 en Quintana Roo) Brasil vs Noruega | domingo 5 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo)

vs | domingo 5 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo) México vs Inglaterra | domingo 5 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo) | Estadio Azteca (Ciudad de México)

vs | domingo 5 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo) | Estados Unidos vs Bélgica | lunes 6 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo)

| lunes 6 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo) España vs Portugal/Croacia | Lunes 6 de julio, 13:00 horas (14:00 en QuintananRoo)

Así se juegan los 16avos de final: fechas, horarios y RESULTADOS DE HOY