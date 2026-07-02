Así se juegan los Octavos de Final del Mundial 2026: clasificados de HOY, partidos y cruces al momento

Se juegan los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, fase donde no hay marcha atrás, ganas o te regresas a casa. En Por Esto! te llevaremos al momento todos los resultados del día y quiénes son los clasificados a los Octavos de Final.
Consulta cómo se definen las llaves, quiénes juegan el quinto partido, cuáles son las probabilidades, fechas, horarios y dónde ver en vivo todos los encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Clasificados a Octavos de Final y cómo se juegan, al momento:
Los Octavos de Final del Mundial 2026 comienzan a partir del próximo sábado 4 de julio. Todos los partidos los podrás ver por las plataformas con derechos como VIX de Televisa, o algunos por TV abierta y otros sistemas de streaming. En Yucatán, Quintana Roo y Campeche también hay posibilidades de ver las transmisiones completamente gratis en las megapantallas que han instalado los gobiernos locales.
Clasificados - posibles rivales - fecha
- Canadá vs Marruecos | 4 de julio, 11:00 horas (12:00 en Quintana Roo)
- Paraguay vs Francia | sábado 4 de julio, 15:00 horas (16:00 en Quintana Roo)
- Brasil vs Noruega | domingo 5 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo)
- México vs Inglaterra | domingo 5 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo) | Estadio Azteca (Ciudad de México)
- Estados Unidos vs Bélgica | lunes 6 de julio, 18:00 horas (19:00 en Quintana Roo)
- España vs Portugal/Croacia | Lunes 6 de julio, 13:00 horas (14:00 en QuintananRoo)
Así se juegan los 16avos de final: fechas, horarios y RESULTADOS DE HOY
- Sudáfrica 0-1 Canadá | 28 de junio - Final
- Brasil 2-1 Japón | 29 de junio - Final
- Alemania 1-1 Paraguay (3-4 penales) | 29 de junio - Final
- Países Bajos 1-1 Marruecos (2-3 penales) | 29 de junio - Final
- Costa de Marfil 1-2 Noruega | 30 de junio - Final
- Francia 3-0 Suecia | 30 de junio - Final
- México 2-0 Ecuador | 30 de junio - Final
- Inglaterra 2-1 RD Congo | 1 de julio - Final
- Bélgica 2-1 Senegal | 1 de julio - Final
- Estados Unidos 2-0 Bosnia | 1 de julio - Final
- España 3-0 Austria | 2 de julio - Final
- Portugal vs. Croacia (2 de julio a las 17:00 horas - Toronto Stadium)
- Suiza vs. Argelia (2 de julio a las 21:00 horas - Vancouver Stadium)
- Australia vs. Egipto (3 de julio a las 12:00 horas - Dallas Stadium)
- Argentina vs. Cabo Verde (3 de julio a las 16:00 horas - Miami Stadium)
- Colombia vs. Ghana (3 de julio a las 19:30 horas - Kansas City Stadium)