Detienen a tres personas en Tenabo con cartuchos y presunta droga

Tres personas fueron detenidas en el municipio de Tenabo luego de que elementos de Seguridad Pública les aseguraran cartuchos útiles y varias bolsas con una sustancia con características similares a la cannabis durante una intervención derivada de un reporte ciudadano.

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De acuerdo con la información disponible, las autoridades recibieron el aviso sobre una camioneta que circulaba sin placas, por lo que se inició su búsqueda durante los recorridos de vigilancia que realizaban agentes policiacos en la zona.

Al ubicar la unidad, los uniformados llevaron a cabo una inspección preventiva, encontrando en el interior cartuchos calibre 5.56, así como varias bolsas que contenían una sustancia vegetal con características semejantes a un estupefaciente.

Los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia de lo asegurado y la situación jurídica de los involucrados.

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