Doña Alegría sale en defensa de Aldo de Nigris por cuenta de 40 mil pesos

Hace un par de días, el creador de contenido Aldo de Nigris se encuentra en el centro de la polémica, luego de revelar que en un famoso restaurante tuvo que pagar una cuenta de 40 mil pesos.

Esta situación generó un sinfín de comentarios en las redes sociales, pero una de las más fuertes fue la de su abuela Lety Guajardo, más conocida como doña Alegría, quien tomó la decisión de romper el silencio en el programa ‘De primera mano’.

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“Él entendía que le iban a regalar todas las carnes”

¿Cómo vivió la situación la familia de Aldo de Nigris?

De acuerdo con las palabras de la señora, para la familia es una experiencia que les enseña, pero que no vuelven a pasar. Luego de todo lo vivido, Aldo de Nigris decidió hacer una carne asada en Monterrey, esto para regalar tacos a todos los asistentes.

“Estaba impresionante de gente enamorada de Aldito… la gente bien feliz por estar con él ahí degustando la vaca”

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Sin embargo, una polémica se generó cuando aparecieron algunos tacos tirados en la basura, por lo que Lety Guajardo fue tajante al afirmar que la comida no debe tirarse:

“Alguien quería hacer show… la comida no se tira, es un pecado, porque ahorita tenemos, mañana quién sabe”

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