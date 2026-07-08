César Marín renuncia a Morena en Campeche; buscaría la alcaldía de Carmen con MC

El exsecretario del Ayuntamiento de Carmen y también exsubsecretario de la Zona Sur, César Marín Reyes, confirmó que decidió concluir su vínculo con el Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. Asimismo, trascendió que se encuentra en un proceso de acercamiento para sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano, partido conocido como MC.

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A través de su cuenta personal de Facebook, Marín Reyes presentó el escrito formal que entregó al Instituto Nacional Electoral, conocido como el INE, para separarse formalmente del partido guinda, con el cual llegó a la administración municipal de Carmen en el año 2021 bajo el cargo de secretario del ayuntamiento.

“Hoy cierro una etapa importante de mi vida al presentar mi renuncia a Morena… Con respeto y convicción, inicio una nueva etapa, siempre con el compromiso de seguir sirviendo a mi comunidad desde cualquier espacio”, señaló en su mensaje de despedida emitido en sus redes sociales.

Trascendió que la renuncia de Marín Reyes emana de marcadas diferencias ideológicas y políticas con la dirección que toma el partido bajo el mando de Erick Reyes León, dirigente que ha reiterado que todas las candidaturas serán definidas estrictamente a través de la encuesta interna de Morena.

Durante su gestión atendió conflictos sociales como los bloqueos en Atasta. / Especial

Cabe recordar que Marín Reyes formó parte del trienio 2021 a 2024 de Pablo Gutiérrez Lazarus en la presidencia municipal de Carmen. Sin embargo, trascendió que las diferencias políticas, así como sus aspiraciones personales, lo llevaron a presentar su renuncia al cargo a inicios del año 2024.

A los pocos días de su salida del ayuntamiento, fue respaldado por el Gobierno del Estado, el cual le otorgó el nombramiento de subsecretario de Gobierno de la Zona Sur. En esa posición atendió principalmente las protestas constantes en la Península de Atasta debido a las fallas de energía eléctrica de la CFE, así como los bloqueos carreteros en otras regiones de la entidad.

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Aunque de momento no ha sido confirmado oficialmente por el partido, trascendió que Marín Reyes sostendría pláticas con la dirigencia emecista para postularse a un cargo de elección popular, con miras a contender por la presidencia municipal de Carmen en las próximas elecciones de 2027.

JGH