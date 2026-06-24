Poncho de Nigris ofrece más de medio millón de pesos por el Pato Merlín.

El fenómeno viral del Pato Merlín, la mascota no oficial de México durante este Mundial 2026, ha tomado un rumbo inesperado. El influencer y empresario regiomontano Poncho de Nigris ha causado un gran revuelo en las redes sociales tras lanzar una propuesta económica formal para comprar al ave.

El regiomontano comenzó su oferta con medio millón de pesos, sin embargo, poco a poco comenzó a elevar la cifra hasta superar el medio millón. El influencer lanzó la oferta en sus redes sociales para hacer la adquisición del ave, además de asegurar que le daría unos tenis de su marca "Ovnis".

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¿Cuánto ofreció Poncho de Nigris para comprar al Pato Merlín?

La controversia comenzó en la plataforma X (antes Twitter), donde De Nigris cuestionó el enorme impacto mediático que ha recibido el pato, el cual llegó a visitar a la presidenta Claudia Sheinbaum y se ha vuelto un fenómeno en redes sociales y entre los fanáticos del fútbol.

Poncho de Nigris ofrece 500 mil pesos por el Pato Merlín. / X: @_PonchoDeNigris

Poncho de Nigris sugirió que la fama del animal sería pasajera y aconsejó a los dueños aprovechar el momento para venderlo e invertir en ellos mismos. Tras las primeras críticas de los usuarios, el regiomontano pasó de los comentarios a la acción y lanzó su oferta inicial de 500 mil pesos en efectivo y unos tenis de su marca "Ovnis".

"Pago a la familia 500 mil pesos por el Pato Merlín... No estoy jugando, ese pato en un futuro disecado será historia", declaró de Nigris en sus redes sociales. El objetivo del regiomontano es convertir a Merlín en la mascota oficial de Ring Royale; sin embargo, ante la velocidad con la que se propagó el mensaje el influencer aumentó la cifra ofertada.

Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato merlin. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800,000 mil.



Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias 🙏🏻 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) June 24, 2026

El influencer aumentó su oferta inicial a 600 mil pesos, y finalmente alcanzando los 800 mil pesos con la intención de cerrar el trato antes de que termine el fin de semana. Hasta el momento, los dueños de Merlín no han dado una respuesta pública definitiva sobre si aceptarán el dinero.

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