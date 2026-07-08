Continúan reportes por apagones en comunidades de la Ribera del Río Hondo en Chetumal

Habitantes de comunidades rurales de la Ribera del Río Hondo denunciaron que en las últimas semanas se han incrementado las fallas en el suministro eléctrico, con poblaciones donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tarda hasta ocho días en restablecer el servicio.

Ayer, de acuerdo con el representante de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), José Méndez, al menos 8 comunidades ribereñas enfrentaron apagones. Los pobladores temen que la situación empeore como resultado de las lluvias registradas en esa zona del municipio Othón P. Blanco.

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Las estimaciones indican que al menos 3 mil familias de la región se quedaron sin luz en diversos momentos del día. Ante este panorama, el subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas, reconoció que la falta de mantenimiento y de limpieza en las líneas de conducción son las principales causas de las fallas en el fluido eléctrico en las zonas rurales.

Méndez indicó que se reportaron cortes de energía en Carlos A. Madrazo, Ucum, Sabidos, Sac-Xan, El Palmar, Rovirosa, Pucté y Juan Sarabia, entre otras poblaciones. El fuerte viento y las precipitaciones provocaron las afectaciones; incluso, en algunos casos, los propios habitantes acomodaron las cuchillas de las líneas con largos palos adaptados como pértigas para recuperar la electricidad.

El personal de la Comisión Federal advirtió que los problemas podrían agudizarse / Especial

El representante de la CNE consideró que el clima agravará el problema, por lo que anticipa que los apagones serán constantes durante los próximos dos meses. En tanto, Abraham Cardona, habitante de Pucté, resaltó que las deficiencias han sido una constante durante el último mes.

Cardona explicó que, si bien a veces la energía retorna en un par de horas, en ocasiones transcurren hasta ocho días para que se normalice el suministro. Atribuyó este retraso a que la superintendencia de la CFE en la zona sur no cuenta con material de reserva, como transformadores, para resolver las averías de manera inmediata.

Las últimas lluvias y los vientos provocaron daños en los cables. / Especial

Trabajadores de la paraestatal le han manifestado que ahora se requiere una gestión de varios días para autorizar el cambio de un transformador, lo que prolonga las afectaciones para los usuarios de la ribera del Río Hondo.

Ayer también se reportaron incidentes en el poblado Miguel Alemán, en Bacalar, donde los lugareños utilizaron lanchas y pértigas para levantar las cuchillas de las líneas de conducción, una maniobra considerada de alto riesgo al realizarse sobre el agua.

Eljure Terrazas reiteró que la solución de fondo implica trabajar coordinadamente con la CFE en la limpieza de las líneas rurales y ampliar la capacidad de la red urbana, pues el crecimiento poblacional superó la infraestructura existente.

La CFE trabaja actualmente con ejidos y comunidades mediante la subcontratación de labores de poda para mantener despejados los derechos de vía, debido a que carece de personal suficiente. Sin embargo, el mantenimiento se frena cuando los árboles están dentro de predios particulares, ya que se requiere la autorización de los propietarios para ingresar.

El funcionario estatal consideró legítimo que las comunidades expresen sus inconformidades por las fallas, pero sostuvo que los bloqueos carreteros no representan una vía de solución, ya que afectan a terceros sin resolver la problemática de fondo.