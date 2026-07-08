En Campeche denuncian venta invasión en zona de riesgo sobre avenida Héroe de Nacozari

A pesar de encontrarse en una zona considerada de alto riesgo por deslaves e inundaciones, autoridades del Ayuntamiento de Campeche han sido señaladas por no intervenir ante el crecimiento de una invasión ubicada sobre la avenida Héroe de Nacozari, donde presuntamente se ofertan lotes hasta en 30 mil pesos.

Se trata de una extensión de los asentamientos irregulares de la colonia Leovigildo Gómez, en áreas consideradas peligrosas para habitar, debido a que se encuentran en los bordes de cerros modificados por maquinaria utilizada para la extracción de material de construcción. En estos terrenos, familias se han establecido en predios particulares, entre ellos los conocidos como terrenos del “Güero” Kelleher, desde hace más de 15 años.

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Luego de que este año los asentamientos comenzaron a extenderse hacia la avenida Héroe de Nacozari, varios invasores fueron desalojados por elementos de la Policía Estatal tras una denuncia presentada por un particular. La medida aparentemente no tuvo efecto, pues posteriormente los habitantes regresaron al sitio y comenzaron a levantar viviendas con trazos de calles angostas.

La mayoría de las casas están construidas con láminas y madera, aunque algunas ya cuentan con pisos de material e incluso comenzaron la instalación de mufas para gestionar contratos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la intención de contar con servicio eléctrico.

“Nos hemos acercado a preguntar y nos comentan que se le paga a alguna persona por debajo del agua. Nos dicen que hay que entregar unos 30 mil pesos, pero que no todos los lotes tienen el mismo precio; los que están cerca de la avenida Nacozari son más caros porque ahí se puede poner un negocio”, comentó Israel Cruz.

Vecinos señalaron que, para ocupar los lotes de aproximadamente 20 por 20 metros, las personas deben pagar alrededor de 30 mil pesos a un gestor, quien aparentemente funge como intermediario con el propietario del terreno.

De acuerdo con versiones de los habitantes, los colonos ya cuentan con servicio de agua, presuntamente mediante tomas clandestinas conectadas a la red principal de la ciudad, situación que atribuyen a una posible tolerancia del Ayuntamiento de Campeche.

“Lo que vemos injusto es que a estas personas les den más rápido los servicios, mientras que quienes llevamos 15 años viviendo en la Ampliación de la Nacozari apenas el año pasado recibimos la instalación de electricidad”, comentó Edelfina de la Rosa.

“Vemos que al Ayuntamiento no le interesa la seguridad de las familias que se asentaron en zonas de alto riesgo. Eso es lo que deberían regular antes de que ocurra una desgracia, porque en esa zona incluso hay basureros clandestinos”, agregó Mario Gómez, habitant