Samadhi Zendejas rompe el silencio de su romance con Gabito Ballesteros

El día de ayer, las redes sociales enloquecieron cuando se dio a conocer que la actriz Samadhi Zendejas se encuentra en una relación con Gabito Ballesteros. Fue por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, donde ambos compartieron una fotografía dándose un tierno beso.

Sin embargo, las cosas no quedaron en eso, pues muchos esperaban que los famosos confirmaran la noticia, pues se había especulado que podría tratarse de la promoción de un nuevo sencillo.

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¿Qué dijo Samadhi Zendejas sobre Gabito Ballesteros?

La actriz tuvo un encuentro con los medios de comunicación y habló sobre esta situación, afirmando que todo lo van a mantener en privado, pero que las cosas van por buen camino. Añadió que se encuentra muy feliz por esta nueva etapa, pero no reveló cómo comenzó esta historia de amor.

“Estamos muy felices, muy contentos, y nada, ustedes ya nos van a poder seguir viendo por ahí. Sí, estoy muy contenta, es un gran ser humano, muy feliz de compartir con él”

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Lo que sorprendió al público, es que la joven aseguró que está enamorada del cantante:

“No es difícil enamorarse de él. No, él es muy auténtico, muy, muy increíble. Entonces, no es difícil enamorarse de él”.

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