Ejidatarios de Xkanhá rescatan ritual maya Cha’Chac

En el ejido de Xkanhá, se realizó este jueves y después de muchos años, el ritual maya del “Cha’Chac”, en el que los integrantes del núcleo ejidal y productores de la comunidad pidieron lluvias para sus cosechas de maíz y chigua que han sembrado, y este rito lo efectuaron con el afán de rescatar sus costumbres y tradiciones que se han ido perdiendo.

En esta ocasión, el ritual se realizó en un predio de un ejidatario, y participaron varios integrantes del ejido y también de la comunidad de Xkanhá, ubicada a 123 kilómetros de la ciudad de Hopelchén, en la llamada región de La Montaña, al sur del municipio de Hopelchén, colindante con el municipio de Calakmul.

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El ritual tuvo dos objetivos: primero, invocar al dios Chac para pedir las lluvias necesarias en las milpas de maíz y chigua; segundo, el rescate de las costumbres y tradiciones mayas, como los rituales ancestrales que se han ido perdiendo.

El “Cha’Chac” fue un ritual que se hacía hace muchos años en ese ejido, pero desde hace una década se dejó de efectuar, al parecer porque las nuevas generaciones fueron perdiendo el interés, debilitando así la cultura e identidad de la región.

El ejidatario Alfredo Barrera mencionó que el ritual del “Cha’Chac” se hacía para invocar al dios de la lluvia “Chac”, pero en los últimos años se dejó de practicar por falta de interés o cuestiones económicas.

En esta ocasión participaron 30 personas, principalmente las familias Tacú López, Barrera Serrano, Barrera López, López Flores, Tacú Uicab, Uicab Coh, Barrera Ek, Ek Canché, Pérez López y Chí Barrera.

Por otro lado, se destaca que en ese ritual participaron solo los hombres en la elaboración de la comida, mientras que las mujeres se abstuvieron de participar.