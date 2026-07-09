¿Por qué se llama El Niño al fenómeno meteorológico? El origen está en la Navidad

El fenómeno meteorológico conocido como El Niño debe su nombre a una observación hecha por pescadores peruanos en el siglo XIX.

Aunque hoy se estudia como un evento climático global, su origen está ligado a un cambio muy concreto en el Océano Pacífico y a una referencia religiosa relacionada con la Navidad.

De acuerdo con Meteored, los pescadores de la costa de Perú notaron que, en algunos años, las aguas del Pacífico se calentaban de forma inusual hacia finales de diciembre, justo en la temporada navideña.

Por esa coincidencia, asociaron el fenómeno con el nacimiento del Niño Jesús y comenzaron a llamarlo El Niño.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El Niño forma parte de un patrón climático natural relacionado con el calentamiento anómalo del océano Pacífico ecuatorial.

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Cuando la temperatura del mar sube por encima de lo normal, cambia la circulación de los vientos y se alteran los patrones de lluvia, sequía y temperatura en distintas regiones del mundo.

Su contraparte es La Niña, que ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se enfrían más de lo habitual. Ambos fenómenos forman parte de una oscilación natural del clima, aunque sus efectos pueden variar en intensidad y duración.

¿Por qué el nombre se relaciona con Perú?

Frente a la costa peruana, las aguas suelen ser frías y ricas en nutrientes por la corriente de Humboldt. Sin embargo, durante ciertos años, los pescadores observaron un calentamiento del mar que modificaba la pesca y el clima local.

Ese calentamiento aparecía cerca de Navidad, por lo que fue nombrado en referencia al Niño Jesús. Con el tiempo, la ciencia adoptó el término para describir un fenómeno mucho más amplio, capaz de influir en lluvias, ciclones, sequías y temperaturas extremas en varios continentes.

🚨 El Niño sigue subiendo y ahora es moderado. Hay 97% de probabilidad de que sea fuerte o bien fuerte en los proximos meses.



Se anticipan anomalías extremas a nivel global que típicamente se traduce en condiciones bien secas y cálidas para Centroamérica,el Caribe y norte de… pic.twitter.com/UjKvRvPfhq — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) July 9, 2026

¿Por qué es importante entenderlo?

Conocer el origen del nombre ayuda a entender que El Niño nació de la observación directa de comunidades costeras, antes de convertirse en un tema clave para la meteorología moderna.

Hoy, su monitoreo permite anticipar riesgos como lluvias intensas, sequías, olas de calor, incendios forestales y cambios en la temporada de ciclones.

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