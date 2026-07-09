Piratas suspenden primer juego ante Pericos por logística

Los Piratas de Campeche dieron a conocer la suspensión del primer juego de la serie ante los Pericos de Puebla, programado para este viernes 10 de julio, debido a problemas de logística por parte de los emplumados, que no podrán llegar a tiempo al puerto campechano para disputar el encuentro.

Esto quiere decir que el primer juego de la serie, previsto para el viernes 10 de julio, quedó cancelado. En su lugar, los equipos disputarán una doble cartelera el sábado 11 de julio a partir de las 16:00 horas en el estadio Nelson Barrera Romellón. El tercer encuentro permanecerá sin cambios y se jugará el domingo 12 de julio a las 18:15 horas.

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La modificación permitirá que ambos clubes completen la serie de tres encuentros sin afectar el número de partidos programados para la temporada regular. Además, la directiva de Piratas de Campeche pidió a la afición tomar en cuenta los nuevos horarios para asistir al inmueble y apoyar a la novena campechana.

La serie tendrá importancia para las aspiraciones de ambos equipos en la Zona Sur, ya que, de acuerdo con información avalada por la Liga Mexicana de Béisbol, los Pericos de Puebla ocupan la cuarta posición del sector con 35 victorias y 30 derrotas, porcentaje de .538, lo que los mantiene en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, los Piratas de Campeche llegan con récord de 32 triunfos y 33 derrotas, porcentaje de .492, ubicados en el séptimo sitio de la Zona Sur. La novena campechana busca aprovechar la serie como local para reducir la diferencia con los equipos en posiciones de postemporada.

La Liga Mexicana de Béisbol mantiene a los Pericos como uno de los equipos con mejor desempeño ofensivo del sector, mientras que los Piratas buscan fortalecer su posición hacia la recta final del calendario regular. La doble cartelera del sábado representará una oportunidad para ambos clubes de sumar dos victorias en una sola jornada y modificar su posición dentro del standing.